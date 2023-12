Já existe um robô que mata ervas daninhas sem químicos: e usa IA, claro

A Ekobot AB, empresa sueca, apresentou um robô chamado Ekobot WEAI, concebido para identificar e eliminar ervas daninhas de forma autónoma. O mais interessante da proposta é que promete reduzir significativamente a dependência de herbicidas em grandes áreas cultivadas.

Os herbicidas como o glifosato são uma das opções mais populares para manter as ervas daninhas longe na agricultura, mas há já algum tempo que existem movimentos que procuram limitar a sua utilização devido a possíveis riscos para a saúde e o ambiente. Mas livrar-se deste tipo de produto de proteção das culturas não é assim tão simples, pois há que encontrar alternativas.

Um robô com IA para a agricultura

O Ekobot WEAI é o produto de uma combinação de tecnologias que resultaram numa ferramenta para a agricultura avançada, pelo menos de acordo com os seus criadores. Tem quatro rodas de trator, pesa 600 kg e pode atingir uma velocidade máxima de 5 km/h.

É também um robô que não precisa de ser conduzido por um trator, nem necessita de combustível, uma vez que é alimentado por uma bateria.

A empresa não dá pormenores sobre a capacidade da bateria do Ekobot WEAI, mas afirma que é capaz de funcionar durante 10 a 12 horas com uma única carga. Pode cobrir uma área de trabalho de até 10 hectares em áreas cultivadas com cebolas, beterrabas, cenouras ou legumes semelhantes.

Mas o Ekobot WEAI tem muito mais tecnologia

Tem GPS para saber com precisão a sua posição, está equipado com múltiplos sensores (dispositivos laser, câmaras, entre outros) e tem conectividade 5G. Tudo isto faz funcionar um sistema de inteligência artificial que identifica as ervas daninhas, que pode remover cuidadosamente sem danificar a área cultivada.

O robô também é capaz de detetar moscas e fungos, informação vital para os agricultores. Segundo a Ekobot AB, em testes efetuados, o robô conseguiu reduzir as necessidades de herbicida até 70%. É promissor, mas teremos de esperar para o ver em ação.

A empresa salienta que o projeto ainda precisa de tempo para evoluir. Prevê-se que o Ekobot WEAI esteja disponível em vários países da UE até 2030. Teremos de esperar para saber se será efetivamente esse o caso e, sobretudo, quanto irá custar. Para já, a abordagem é o mais interessante.

Leia também...