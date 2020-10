Google paga à Apple 8 a 12 mil milhões por ano para ser o motor de pesquisa do iOS

A Apple tem um sistema operativo móvel muito bem conseguido e cresce ano para ano em número de dispositivos colocados no mercado. Assim, tendo em conta a quantidade e qualidade dos seus utilizadores, a Google sabe que tem de ter uma presença relevante dentro deste ecossistema. Segundo informações, a gigante de Mountain View paga à Apple entre 8 a 12 mil milhões de dólares por ano para ser o motor de pesquisa padrão do iOS.

A Apple, além de mais esta receita, oferece em simultâneo, aos seus utilizadores, um produto de qualidade.

Motor de pesquisa: Google paga 8 a 12 mil milhões de dólares à Apple

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos tem na mira um negócio muito lucrativo entre a Apple e a Google. Conforme tem sido notícia, este é um dos maiores casos antitrust (antimonopólio) do governo dos Estados Unidos.

Na terça-feira, o Departamento de Justiça entrou com uma ação antitrust contra o Google, alegando que a empresa com sede em Mountain View usou práticas anticompetitivas e de exclusão nos mercados de pesquisa e publicidade para manter um monopólio ilegal.

Em 2017, a empresa de Cupertino atualizou um acordo para manter o motor de pesquisa Google como a opção pré-selecionada nos dispositivos Apple. O New York Times relata que a Apple recebe de 8 a 12 mil milhões de dólares por ano. Então, em troca, a empresa coloca o Google como mecanismo de pesquisa predefinido nos seus dispositivos e serviços, incluindo o iPhone e Siri.

Apesar da gigante de Cupertino ter muitas fontes de receita, acredita-se que este seja o maior pagamento que a Google faz a alguém, e representa de 14 a 21% dos lucros anuais da Apple.

Quase metade das pesquisas Google vem de dispositivos Apple

Segundo os promotores, este negócio representa táticas ilegais usadas para proteger o monopólio da Google e sufocar a concorrência. De acordo com o Departamento de Justiça, quase metade do tráfego de pesquisa do Google agora vem de dispositivos da Apple, e a perspetiva de perder o acordo foi descrita como “assustadora” e um cenário de “código vermelho” dentro da empresa.

O tráfego de pesquisa do Google é parte integrante do seu modelo de negócios devido ao seu sistema de anúncios.

A Apple também está a ser criticada por facilitar o comportamento anticompetitivo ao concordar com o negócio e extrair mais dinheiro com renegociações regulares. Embora as duas empresas sejam concorrentes em Silicon Valley, o acordo é considerado parte de “uma improvável união de rivais”.

A reclamação do Departamento de Justiça cita a observação de um responsável da Apple em 2018, que dizia que “a nossa visão é trabalhar como se fôssemos uma empresa”.

Ação legal leva a perdas da Apple, mas tem impacto maior na Google

Claro que esta intervenção legal representa uma ameaça para uma parte significativa da receita da Apple. Contudo, é um perigo maior para a Google, que aparentemente não terá como substituir o tráfego que perderia. O New York Times especula que tal separação poderia levar a Apple a adquirir ou construir o seu próprio mecanismo de pesquisa, o que poderia representar uma ameaça ainda maior para a Google.