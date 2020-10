Será esta? Vacina de Oxford produz “resposta imune robusta”

O tempo vai passando e a pandemia por COVID-19 está a atingir cada vez mais pessoas. Pela Europa vários países têm “quebrado” recordes no que diz respeito a novos infetados e tal cenário não é positivo para os serviços de saúde.

No entanto, parece existir uma “luz ao fundo do túnel”. A Vacina de Oxford conseguiu produzir uma resposta imune robusta em pessoas com mais de 55 anos.

Das dezenas de vacinas em produção, algumas estão já em fases adiantadas, com testes em humanos. A vacina que a Rússia produziu, está a ter bastante sucesso, segundo a revista científica britânica “The Lancet” mas ainda não chegou ao “mercado”.

Vacina produz Anticorpos que conseguem bloquear partículas e linfócitos T

Já no caso de uma das primeiras promessas, a vacina de Oxford, os testes pararam em setembro porque um paciente que participava no estudo de imunidade adoeceu sem qualquer razão aparente.

Entretanto, os trabalhos foram retomados e parecem existir finalmente boas notícias! No seguimento dos testes realizados em julho, confirma-se que a vacina de Oxford produz “resposta imune robusta”. Segundo o Financial Times, a vacina que está a ser desenvolvida pela Universidade de Oxford consegue produzir anticorpos neutralizantes. Ou seja, estes anticorpos conseguem bloquear partículas estranhas e linfócitos T, um tipo de glóbulo branco que destrói as células infetadas.

Na semana passada um médico brasileiro de 28 anos, que fazia parte da equipa de voluntários e tomava o placebo acabou por falecer.

Relativamente à vacina ainda não existe mais informação concreta. Sabe-se, no entanto, que Portugal espera 6,9 milhões de vacinas. Caso funcione, a primeira remessa pode chegar já sem dezembro.

No mundo são vários os laboratórios que estão a trabalhar intensamente numa vacina para a COVID-19. Os resultados ainda não são os esperados, mas tem havido algumas evoluções. Na área da aviação poderá estar também a caminho um enorme desafio! Segundo informações, serão necessários 8000 aviões jumbo para fazer distribuição da vacina pelo mundo.