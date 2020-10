The Mandalorian chega hoje a Star Wars: Squadrons

Star Wars: Squadrons, que tivemos o prazer de experimentar aqui, vai afinal receber conteúdos e o primeiro surge já hoje… sob a forma de um DLC com o nome de The Mandalorian.

Trata-se de uma boa novidade, pois além de aumentar a experiência do jogo, também evita que comece a cair em repetibilidade.

The Mandalorian, é uma das séries televisivas do momento e a aproveitar a “onda”, a Electronic Arts decidiu disponibilizar um DLC em sua homenagem para o jogo Star Wars: Squadrons.

O jogo, que tivemos oportunidade de ver aqui, consiste numa história original que leva o jogador a intensos combates espaciais a bordo dos caças mais velozes e poderosos da Galáxia. Lutando, ora do lado do Império, ora do lado da Nova república, Squadrons apresenta um modo História e modos multiplayer online.

A Motive e a Lucasfilm anunciaram ontem, durante o evento de lançamento de Mando Mondays que Star Wars: Squadrons irá receber uma atualização surpresa de conteúdo, com itens que podem ser ganhos no jogo baseados na série Lucasfilm The Mandalorian, transmitido apenas na Disney+ – mesmo a tempo para a estreia da temporada 2, a 30 de outubro!

A partir de hoje, os jogadores de Star Wars: Squadrons poderão desbloquear oito novos itens cosméticos (gratuitos) para adornar os seus Starfighters inspirados na primeira temporada de The Mandalorian.

A oferta trará novos cosméticos para cada facão, incluindo um holograma, um decalque, um dashboard flair (incluindo o Mysterious Creature Bobblehead para adornar qualquer tablier dos Guerreiros das Estrelas da Nova República), e um estilo pendurado, tanto para os Guerreiros das Estrelas Imperiais como para os da Nova República.