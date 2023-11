Loddlenaut, e as preocupações com a saúde dos Oceanos

Sendo um dos sustentáculos da vida na Terra, os Oceanos têm vindo a ser muito maltratados pelos avanços civilizacionais e, quer se queira, quer não, estão em franco perigo se continuarmos a fechar os olhos e olhar para o lado. Loddlenaut, é um jogo que alerta precisamente para isso.

A equipa de desenvolvimento norte-americana Moon Lagoon anunciou recentemente o lançamento do seu jogo ecológico Loddlenaut, para PC e Mac.

Trata-se de um jogo com fortes preocupações ambientais e que alerta fortemente para o estado dos nossos Oceanos e da necessidade urgente de os protegermos e limpar.

Loddlenaut é um jogo de sobrevivência que convida os jogadores a mergulhar profundamente no mundo subaquático de GUP-14, onde devem limpar a sujidade de uma megacorporação intergaláctica e a sua poluição.

Na sua busca pela limpeza, os jogadores conhecerão, alimentarão e cuidarão de criaturas semelhantes a axolotes, conhecidas como loddles, ajudando-as a crescer e evoluir para novas formas especiais.

Existirão ainda ruínas subaquáticas à espera de serem descobertas e revelarem os seus segredos.

O jogo contará com uma agenda muito particular, sendo que a editora Secret Mode doará 0,05GBP por cada venda de Loddlenaut para a WDC, Whale and Dolphin Conservation. A WDC é uma instituição de caridade registada no Reino Unido com o número 1014705. Este compromisso cobre todas as vendas líquidas do jogo nos próximos três anos.

Loddlenaut já está disponível na Steam e apresenta um desconto de lançamento de 10% até 21 de novembro.