É inevitável a chegada dos carros elétricos, cada vez mais presentes no dia a dia. Começaram a ocupar já algum espaço que era tradicionalmente das propostas com motores de combustão, arrebatando de forma única estas oportunidades. Um dos lugares mais conservadores aderiu agora também a esta mudança e o Papa Francisco e o Vaticano também já se renderam aos carros elétricos.

Papa Francisco rendeu-se aos carros elétricos

A mudança está a acontecer nas nossas estradas. Os tradicionais carros com motores de combustão dão lugar a uma presença crescente de carros elétricos, mostrando que esta deverá ser a solução, principalmente por motivos ambientais.

A mais recente mudança aconteceu num dos locais que entendemos ser dos mais tradicionais e conservadores do planeta, o Vaticano. Ainda que tenha esta a imagem e a sua tradição, o Vaticano, segundo o seu plano de longo prazo "Conversão Ecológica", assinou um acordo com o Grupo Volkswagen e receberá 40 carros com emissão zero até 2030, começando com os modelos Volkswagen ID.3 e ID.4.

Mais que uma aposta para o futuro, esta mudança do Vaticano já foi iniciada oficialmente. Os primeiros carros elétricos foram entregues esta semana com a presença do próprio Papa Francisco. Por agora foram entregues unidades dos ID.3 e ID.4, havendo planos onde alguns ID.5 vão estar ao serviço do Vaticano.

Volkswagen será o fornecedor do Vaticano

As primeiras unidades dos carros elétricos da Volkswagen entregues ao Vaticano são as versões Pro Performance. Isto significa que apresentam uma bateria de 58 kWh e um motor elétrico montado na traseira de 204 cv com uma autonomia de cerca de 430 km no ID.3 e cerca de 530 km no ID.4 e ID.5, graças à bateria de 77 kWh.

Além desta medida, o plano anunciado pelo Vaticano inclui uma série de projetos de sustentabilidade para reduzir o impacto ambiental. A somar à frota de carros elétricos, o Papa Francisco e a sua equipa estão comprometidos com a implementação da rede de recarga no seu território e com a garantia de que a energia seja proveniente exclusivamente de fontes renováveis.

Esta é uma alteração importante, ainda mais por representar uma mudança de um dos locais reconhecidamente conhecido como pouco adeptos da mudança. Ainda assim, tanto o Vaticano como o Papa Francisco estão cientes da necessidade de mudança e de que temos de proteger o planeta. O processo começa agora com os carros elétricos.