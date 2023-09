Microsoft lança o plano Xbox Game Pass Core por 6,99 euros por mês

Os jogadores conhecem bem os vários planos da assinatura do serviço de jogos Xbox Game Pass para a popular consola da Microsoft. Mas a empresa de Redmond anunciou agora mais um novo plano designado de Xbox Game Pass Core por um preço de 6,99 euros por mês. Vamos conhecê-lo melhor.

Chegou o plano Xbox Game Pass Core

A Microsoft anunciou oficialmente nesta quinta-feira o seu novo plano para a Xbox designado de Xbox Game Pass Core. De acordo com o anúncio, este plano inclui o modo multijogador online para consolas, traz um catálogo com mais de 25 jogos de alta qualidade, oferece promoções exclusivas e muito mais.

Com o Xbox Game Pass Core, o jogador pode jogar online em conjunto com os seus amigos, familiares ou a comunidade da Xbox e encontrar rapidamente as pessoas com quem quer jogar. O jogador tem acesso a uma biblioteca com jogos de alta qualidade, num total de 25 títulos para a consola que poderá jogar na sua Xbox Series X e Series S e ainda na Xbox One, mas essa quantidade de jogos irá aumentar ao longo do próximo ano de 2024.

Os assinantes conseguem ainda obter promoções e descontos de até 50% nos jogos selecionados com as promoções do Game Pass.

Entre os jogos a que os assinantes têm direito, destacam-se nome como Fallout 4, Grounded, Elder Scrolls Online, Hellblade: Senua's Sacrifice, Vampire Survivors, Stardew Valley, Gang Beasts, DOOM Eternal e Gears 5.

Relativamente ao preço desta nova assinatura, o valor é de 6,99 euros por mês. E, ao contrário de outros planos, o Xbox Game Pass Core não tem uma assinatura anual, que acabava por compensar no valor, só tendo mesmo a opção de mensalidade, o que dará então 83,88 euros por ano.

No fundo este plano acaba por ser uma atualização do Xbox Live Gold, mas os utilizadores que já tenham uma assinatura deste plano, vão ver a subscrição atualizar em qualquer custo adicional.