Vem aí o primeiro smartwatch da Nothing! Já há data…

A Nothing tem feito uma evolução notável no segmento dos smartphones e também earphones! Apesar de toda a concorrência, a marca tem-se conseguido destacar devido à sua ousadia de inovar. A marca prepara-se agora para anunciar ao mundo o seu primeiro smartwatch, que promete ser um dos mais baratos do mercado.

O CEO da Nothing, Carl Pei, anunciou em agosto deste ano uma nova submarca, CMF by Nothing Depois desse anuncio, foi revelado que os três primeiros equipamentos da empresa seriam um smartwatch, uns earbuds, e um carregador de 65W, que devem chegar em breve. Relativamente ao smartwatch já há data! Será dia 26 deste mês.

No vídeo que foi partilhado, Carl Pei referia que os produtos CMF by Nothing irão partilhar muito do mesmo ADN dos produtos Nothing, com ambas as marcas focadas no design e na experiência do utilizador. O CEO da empresa referiu que pretende que os designs da CMF sejam "atemporais" para atrair mais compradores para a marca Nothing de forma geral, além da qualidade que é "muito difícil de encontrar" no seu segmento de preço.

Smartphone CMF by Nothing não terá Wear OS

Tal como já tínhamos revelado, o novo smartwatch da CMF by Nothing terá um ecrã AMOLED de 1,96", 600 nits de brilho e taxa de atualização de 50 Hz. O software da Nothing disponibilizará 100 mostradores de relógio e mais de 100 treinos que pode monitorizar. Os sensores incluem frequência cardíaca e nível de oxigénio no sangue com suporte para outros. Um recurso de destaque parece ser o tratamento de chamadas via Bluetooth com "redução de ruído AI". Terá GPS, Bluetooth 5.3, resistência IP68 à água e poeira e uma bateria de 330mAh que poderá garantir uma autonomia de 13 dias.

Do que se especula, o smartwatch da Nothing não usará o Wear OS. No dia do evento é provável que também sejam conhecidos earbuds.