CMF by Nothing vai trazer ao mercado produtos “com o melhor design mais acessíveis”

Foi num vídeo de atualizações dirigido à comunidade que a Nothing, através de Carl Pei, que foi anunciada uma nova marca. A CMF by Nothing vai trazer ao mercado novos produtos "com o melhor design mais acessíveis".

Foi há menos de um mês que a Nothing apresentou o seu mais recente smartphone, o Phone (2). Este modelo enquadra-se na gama média/alta, com um preço de 729 €. O grande destaque vai para o seu design transparente, nas cores preto e branco, e para o painel de LEDs na traseira que criam uma experiência de utilizador que se distingue de qualquer outra marca.

Os seus earbuds são os outros produtos que poderiam ser só mais uns, mas também aqui a Nothing optou pelos pormenores transparentes para os tornarem mais atrativos visualmente, sem esquecer, claro, todas as tecnologias de áudio para garantir uma qualidade elevada de som.

CMF by Nothing, uma nova era

Num vídeo de updates à comunidade Nothing, a empresa falou do percurso, dos objetivos para o futuro e também lançou uma grande novidade, ao anunciar o lançamento da nova marca CMF by Nothing, que trará ao mercado uma nova gama de produtos.

Serão produtos mais acessíveis, mas onde estará garantido o design arrojado que caracteriza a marca.

No vídeo, Carl Pei diz que os produtos CMF by Nothing irão partilhar muito do mesmo ADN dos produtos Nothing, com ambas as marcas focadas no design e na experiência do utilizador. O CEO da empresa refere que pretende que os designs da CMF sejam "atemporais" para atrair mais compradores para a marca Nothing de forma geral, além da qualidade que é "muito difícil de encontrar" no seu segmento de preço.

A marca CMF já tinha sido encontrada em junho, estando associada à categoria de smartwatches, na lista de certificações da Bureau of Indian Standards.

No Twitter/X Carl Pei, aquando do lançamento do vídeo, perguntou se alguém sabia qual era o significado de CMF e muitos comentários apontaram para as palavras "Colour", "Material" e "Finish", ou seja, cor, material e acabamento, podendo estes ser os princípios pelos quais a nova marca se vá reger.

Resta esperar por mais novidades e pela apresentação do primeiro produto CMF by Nothing.