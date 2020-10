Nokia é a marca Android mais duradoura e segura, diz estudo

A Nokia é uma marca querida de todos aqueles que se lembram dos populares e clássicos telemóveis 3310 e 3300. No entanto, com a evolução da tecnologia, outras marcas minaram o mercado de smartphones e atualmente temos muitos outros nomes de destaque, sobretudo vindos da China.

Mas a verdade é que uma recente pesquisa da Counterpoint Research chegou à conclusão que a Nokia é nos dias de hoje a marca com Android mais segura e duradoura.

Nokia é a marca Android mais segura e duradoura

Um novo estudo da Counterpoint Research apurou o índice da confiabilidade das fabricantes de smartphones. E, surpreendentemente, o destaque vai para o desempenho da HMD/Nokia que liderou o ranking pelo segundo ano.

De forma resumida, a marca finlandesa foi a mais rápida a oferecer atualizações do sistema e de segurança. Mas, para além disso, a empresa também consegue produzir smartphones com um grau de durabilidade acima da média. E, neste último campo, os antigos Nokia 3310 e 3330 já haviam ganho neste fator.

Para a realização do estudo, a empresa de pesquisas analisou quatro diferentes pilares de confiabilidade: atualizações de segurança, atualizações de software, qualidade de construção e recomendações para uso empresarial.

Atualizações do sistema e de segurança

A Nokia conseguiu o impressionante resultado de 100% quando à atualização do sistema para Android 10. Ou seja, a finlandesa oferece atualizações de sistema mensais. E essa regularidade demonstrou-se em todos os 20 modelos da marca entre o terceiro trimestre de 2019 e o segundo trimestre de 2020.

A chinesa OnePlus conseguiu um resultado semelhante de 100%, no entanto apenas contou com a análise a 7 equipamentos, daí ter ficado em segundo lugar. Já a Samsung surge em terceiro com 89%, seguida da Realme com 73% e da Xiaomi com 68%. Por sua vez, a Huawei conquistou o sexto lugar com 66% equipamentos atualizados, seguindo-se a OPPO (50%), a Lenovo (36%), a LG (25%) e a Vivo (24%).

Já se o assunto for atualizações de segurança mensais, a Nokia volta a conseguiu 100%. A OnePlus continua a ocupar o segundo lugar mas com menos 10 pontos percentuais do que a finlandesa.

Por sua vez, a Lenovo surpreende com 83% de atualizações de segurança mensais, seguida da Realme (70%) e da Xiaomi (60%). Em sexto lugar surge a Viv0 (32%) e em sétimo a Huawei (29%). Surpreendentemente a Samsung ocupa o oitavo lugar com apenas 22% dos seus equipamentos atualizados todos os meses, pois a maioria destes updates acontecem trimestralmente. Já no final da tabela encontram-se a LG (18%) e a OPPO (16%).

Classificação geral

Tendo em consideração todos os quatro pilares, no geral a Nokia conseguiu 85 pontos e liderou em todos os pontos. A OnePlus conseguiu somar 80 pontos, sendo a segunda melhor nas quatro categorias.

Já a sul-coreana Samsung surge em terceiro com 72 pontos, tendo-se destacado no pilar da qualidade de construção dos equipamentos.

A Xiaomi conseguiu 70 pontos, seguindo-se as marcas Realme (69), Huawei (67), Lenovo (67), OPPO (65) e Vivo (63).

O relatório do estudo deixa ainda a noção de que houve uma mudança no comportamento do consumidor face à pandemia da COVID-19 que, assim:

Destaca a nossa crescente confiança nos dispositivos e a consequente importância em manter os smartphones seguros e atualizados.

Outra conclusão interessante é que também aumentou o tempo médio que cada utilizador mantém o seu telefone, sendo esse período agora de 30 meses, ou seja, dois anos e meio.

