Cabo ou carregador? O que ligar primeiro para não estragar a bateria do smartphone

Liga o telemóvel ao carregador primeiro? Este é um passo normal e que todos fazemos. A verdade é que isso pode estar a reduzir a vida útil do smartphone. Mas existe uma forma correta de realizar este passo? Descubra a ordem de carregamento correta para evitar picos de tensão e proteger a bateria.

Cabo ou carregador? O que ligar primeiro

Carregar o telemóvel aos poucos, ou fazer cargas completas, é algo que se faz diariamente. A ideia é chegar aos 100% sem problemas e continuar a usar o WhatsApp ou a jogar Fortnite. Na realidade está a consumir-se aos poucos a bateria. As células deste componente deterioram-se com o tempo, e este processo é mais rápido se o carregador for utilizado incorretamente, ligando-o à tomada de parede ou à porta USB-C.

Existe um erro muito comum nos passos usados ao carregar o dispositivo. É aí que, a longo prazo, se nota a diferença na durabilidade da bateria. Para ir direto ao assunto, ao ligar primeiro o cabo ao telefone e depois o adaptador de corrente à tomada, está a ser cometido um erro. Isto pode causar perda de dados, redução da duração da bateria, bloqueios, reinicializações, ruído no ecrã, danos no circuito e muito mais.

O problema que surge ao fazer isto de forma incorreta é a sobretensão, porque quando o adaptador é ligado à tomada, ocorrem breves picos de tensão em poucos milissegundos. Exercem constantemente uma pressão desnecessária sobre a bateria. Ligar o cabo primeiro à porta USB-C e depois à tomada pode danificá-lo. Por isso, deve ligar-se o carregador primeiro à alimentação e, em seguida, a porta USB-C do smartphone.

Tudo para não estragar a bateria do smartphone

O processo de desligar o telefone é também fundamental para a sua conservação a longo prazo. Quando estiver carregado, deve desligar-se primeiro o cabo do carregador e depois o carregador da tomada. Não realizar este procedimento pode gerar uma corrente inversa capaz de estragar o telefone. Ignorar esta simples medida pode ter consequências negativas para o hardware e para a sua capacidade de retenção de energia.

Esta sobrecarga de energia não só sobrecarrega os componentes eletrónicos, como também reduz progressivamente a sua vida útil. Além disso, importa lembrar que a extensão deste dano depende da frequência com que carrega o smartphone incorretamente. Também há que ter em conta que se surgir um ligeiro zumbido ao ligar ou desligar o carregador, isso indica claramente uma sobrecarga de energia.

É importante seguir o procedimento correto sempre que se necesitar de recarregar o smartphone. Como se pode ver, este é um processo muito simples que ajuda a preservar a saúde da bateria. Isto não apenas no smartphone, mas de qualquer dispositivo que se tenha em casa e que necessite de ser carregado numa tomada elétrica.