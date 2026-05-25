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Cabo ou carregador? O que ligar primeiro para não estragar a bateria do smartphone

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Autor: Pedro Simões

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  1. CatuSim says:
    25 de Maio de 2026 às 09:49

    Nos carros elétricos é igual. Podem dar cabo da bateria de 20.000€.

    Responder
  2. Hugo Nabais says:
    25 de Maio de 2026 às 10:27

    Esta questão não é tão simples como aqui apresentada. Tecnicamente sim, existe um fundamento, mas na prática, com carregadores e smartphones modernos e de qualidade, o risco é nulo.

    Quando se liga um transformador à tomada, ocorre um fenómeno chamado corrente de irrupção (ou inrush current). Um pico momentâneo de energia que o circuito do carregador consome para começar a funcionar e estabilizar a voltagem de saída e há esse cenário temido que se o telemóvel já estiver ligado ao cabo, esse pico de corrente passaria diretamente para o circuito de carga do telemóvel.

    MAS os carregadores certificados e os smartphones de hoje em dia são projetados com circuitos de proteção internos (ambos com reguladores de voltagem e limitadores de corrente) precisamente para gerir estas variações.
    Reforço hoje em dia, quer o carregador quer o smartphone têm circuitos que previnem essa situação.

    Ou seja actualmente de forma geral, a ordem de ligação não vai degradar a bateria nem danificar o telemóvel se se estiver a usar equipamento original/de qualidade.
    E mesmo com um carregador dos “chineses” a proteção de qualquer smartphone moderno lidaria bem com qualquer pico de corrente!

    No artigo é dito “, este é um processo muito simples que ajuda a preservar a saúde da bateria.”
    Como expliquei, na prática, hoje em dia, isto não vai alterar muito a preservação da bateria, o fator que realmente estraga a bateria é o calor excessivo, o uso de cabos danificados ou deixar o telemóvel descarregar completamente até aos 0% com frequência ou muito tempo a 100%.

    Responder
  3. Quim says:
    25 de Maio de 2026 às 10:50

    Ponho o cabo, tiro o cabo à hora que eu quiser. Que bateria carregadinha, pronta a derreter..

    Responder

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