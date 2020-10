Com o Android 11 lançado, é hora das muitas marcas do universo Android lançarem as suas atualizações para os seus muitos smartphones. Este poderá ser um processo demorado, e por isso muitas empresas já começaram a testar esta.

A Nokia, depois de alguma confusão dentro de portas, resolveu agora revelar finalmente o seu calendário de atualização para o Android 11. Começa muito em breve e vai conseguir trazer esta versão a muitos dos seus smartphones.

Nokia voltou a revelar os seus planos

Foi no final do mês passado que a Nokia e a HDM revelaram acidentalmente o seu plano para as atualizações do Android 11. Depois de publicado o seu plano, a marca acabaria por recuar e aparar o tweet onde todo o seu calendário era revelado.

Do que se sabe, o problema deveu-se a alguns bugs nos Pixel e à marca não poder assumir esses planos. Agora, e de forma oficial e definitiva, a Nokia revelou novamente o seu calendário de atualizações para o Android 11, com todos os detalhes que os utilizadores querem.

Calendário para os smartphones conhecido

Tal como na publicação anterior, a marca revelou igualmente que tem feito um esforço grande para manter os seus smartphones atualizados. Ao longo dos últimos 3 anos a marca lançou mais de 1000 atualizações e correções para manter os seus equipamentos seguros e atualizados.

O calendário de atualização da Nokia revela todo o processo irá decorrer até meados do próximo ano, tendo início já este mês. Nesse período vão ser atualizados um total de 14 smartphones, desde os modelos mais básicos até aos topos de gama da marca.

Atualização para Android 11 vai começar

Processo começa já com 4 smartphones, decorrendo até ao início do ano, sendo depois alargado ao longo dos meses para mais modelos. Da mesma forma, a marca espera terminar este processo no final do segundo trimestre de 2021, com a chegada do Android 11 aos modelos 1 Plus e 9 PureView.

Estas são excelentes notícias para os utilizadores de smartphones Nokia. A marca sempre procurou manter o seu sistema puro e como mínimo de apps extra e personalização. Isso facilita de forma grande neste processo de atualização sobretudo por poder usar o Android 11 de forma quase direta.