Passatempo: Ganhe um robô aspirador Kyvol Cybovac E31 Mop

Requisitos:

1 – Visitar do site da SmartTalk e escolher de um produto que gostariam de ver analisado no Pplware.

Deverá deixar o link do produto em comentário, no presente artigo.

2 – Conhecer as lojas físicas da SmartTalk.

3 – Partilhar de forma pública a publicação do passatempo no Facebook Pplware.

4 – Visitar e deixar um gosto na página de Facebook da SmartTalk

5 – Seguir a SmartTalk no Instagram

Regras:

O passatempo tem início dia 29 de outubro às 12h45 e termina no dia 3 de novembro às 23h59.

O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado no Instagram do Pplware, através dos Instagram Stories, e no presente artigo. O vencedor será contactado via e-mail pela equipa do Pplware.

Saiba mais em Terms & Conditions.