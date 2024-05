Os elétricos ainda não o convenceram? Reunimos 5 argumentos

Se os carros elétricos preencherão as estradas do futuro, só o tempo dirá. Contudo, os planos estão em marcha e essa é, de facto, uma meta traçada por muitos governos e algumas empresas. Apesar de depender da perspetiva de cada um, há argumentos a favor dos veículos eletrificados que valem a pena enumerar. Deixamos-lhe cinco.

O setor dos transportes é problemático, sendo responsável por uma larga pegada ambiental. A solução tem sido debatida e, apesar dos esforços e da quantidade de envolvidos, a questão reúne pouca consensualidade. Quando o assunto são automóveis, há todo um leque de parâmetros a considerar, pelo que é natural que as opiniões não convirjam.

Apesar do debate, contudo, há vantagens associadas aos carros elétricos que são quase irrefutáveis, indo além da sua menor pegada ambiental, quando comparada com a dos carros com motor de combustão interna.

#1 - Os carros elétricos são melhores para o ambiente

É o argumento que mais força dá aos carros elétricos e, por isso, vamos adicioná-lo a esta lista.

Os automóveis elétricos produzem significativamente menos emissões do que os automóveis a combustíveis fósseis, não só durante a utilização, mas também ao longo de todo o ciclo de vida do veículo.

Além disso, à medida que a nossa rede elétrica se tornar mais limpa e mais fontes de energia limpa forem adicionadas, a pegada de carbono dos automóveis elétricos continuará a diminuir.

Sem emissões de escape, os carros elétricos podem, também, ajudar a reduzir a poluição atmosférica, especialmente em grandes cidades, e nas comunidades mais vulneráveis que são desproporcionalmente prejudicadas pelas emissões dos transportes e pelos poluentes atmosféricos.

#2 - Os carros elétricos têm um custo de manutenção menor

Se colocarmos a possibilidade de substituição da bateria de lado, pela probabilidade reduzida de isso ser necessário nos primeiros anos do veículo, com menos peças, sem motor de combustão interna, sem óleo, menos desgaste dos travões e peças que requerem pouca ou nenhuma manutenção regular, os carros elétricos têm custos de reparação e manutenção mais baixos do que os seus homólogos movidos a combustíveis fósseis.

Segundo a Consumer Reports, os proprietários de veículos elétricos gastam metade do dinheiro na manutenção e reparação dos seus veículos do que os proprietários de veículos a gasolina.

#3 - Marcas como a smart asseguram que há cada vez mais opções elétricas

Independentemente do modelo que procura, o catálogo de eletrificados não para de crescer. Pelo mundo, há já muitas empresas dedicadas aos carros elétricos, a desenvolver alternativas verdadeiramente adequadas e para cada vez mais gostos.

Paulatinamente, os carros elétricos estão a deixar de ser uma minoria, reunindo a atenção das fabricantes que procuram entregar alternativas pertinentes aos consumidores, respondendo, simultaneamente, às exigências governamentais e às necessidades e vontades dos proprietários.

Marcas como a smart já se renderam aos carros elétricos e têm conseguido entregar modelos disruptivos e que encaixam na modernidade, seja esta visual ou mecânica.

O novo smart #3, por exemplo, chega versátil e a oferecer muitas vantagens: está repleto de funcionalidades úteis e detalhes elegantes, ao mesmo tempo que é bonito e confortável.

#4 - "Abastecer" um carro elétrico fica mais barato

Os custos da eletricidade são, geralmente, mais baixos do que os do combustível, e os veículos elétricos são mais eficientes do ponto de vista energético.

Isto significa que os consumidores podem conduzir mais com a mesma quantidade de energia, reduzindo os custos energéticos globais.

#5 - Incentivos fiscais à compra de carros elétricos

Apesar de o preço de um carro elétrico ser, ainda, um tanto superior, quando comparado com um carro com motor de combustão interna, a compra de modelos eletrificados, por particulares e por empresas, pode beneficiar de incentivos fiscais e financeiros.

Desta forma, os governos conseguem motivar os consumidores a optar por um modelo elétrico, potencializando a mudança.