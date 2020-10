The Amazing American Circus, o maior circo do Mundo

Creio que o nome, The Amazing American Circus, não deixa margem para dúvidas sobre o tema do jogo: o Circo.

É uma temática que, ao longo dos anos, tem vindo a ser pouco explorada. Algo que a Klabater (Crossroads Inn) e a Juggler Games (My Memory of Us) pretendem mudar, com este jogo.

Os estúdios polacos da Klabater (responsáveis pelo desenvolvimento de Crossroads Inn) em cooperação com os também polacos, estúdios da Juggler Games (My Memory of Us), estão a desenvolver The Amazing American Circus, que em português tem a tradução de, “O Fantástico Circo Americano”.

Como o nome deixa bem claro, é um jogo sobre o circo, uma temática que poucos jogos tem oferecido ao longo dos anos.

The Amazing American Circus corresponde, nas palavras dos seus criadores, a uma fusão entre um Card Game (Jogo de Cartas), jogo Tycoon e jogo de aventura.

A ideia é a de criar um Circo ambulante de sucesso, em pleno Séc. XIX nos Estados Unidos. Para tal, o jogador terá de conseguir colecionar um deck de cartas forte e valioso, além de ter de contratar um fantástico grupo de artistas e entertainers para agradar às populações por onde vai passando.

A ideia do jogo inspira-se em larga escala na vida e carreira de P.T. Barnum que foi um dos grandes impulsionadores do entretenimento nos Estados Unidos mais em particular do circo.

A Campanha

O jogador pega no papel de um dono de um circo itinerante: The Amazing American Circus.

O jogo apresenta uma forma distinta de levar o circo até ao seu público, na medida que os shows terão como principal ferramenta as cartas do Deck que o jogador possua. Isto, pois serão as Cartas que tem no seu Deck, que permitem ao jogador a criação de shows memoráveis nas exibições do seu circo.

Aqui entra em cena a estratégia mais elaborada, pois cada público é único e apresenta gostos distintos, pelo que o uso das cartas a lançar nos espetáculos, terá de ser bem ponderada para conseguir uma grande aceitação de quem pagou o bilhete.

Essas Cartas serão a principal arma contra o aborrecimento do público, que é o principal inimigo de um circo. O uso das cartas será usado numa espécie de duelo de Cartas, onde tentaremos contrariar o tédio e aborrecimento do público com shows e performances dos nossos artistas.

Trata-se de uma mecânica que poderá vir a ser extremamente interessante.

“Nós na Klabater, somos fascinados por História. Nós desenvolvemos e publicamos jogos orientados por narrativas fortes que, de certa forma, tocam em aspetos importantes e mesmo provocadores, da nossa vida. Estamos atualmente focados em interpretar da melhor forma os tempos turbulentos dos finais do Séc.XIX e início do Séc.XX. The Amazing American Circus marca um consiste num terceiro episódio da nossa ideia de cobrir essa importante era da História americana. The Revolution e Help Will Come Tomorrow foram os dois primeiros“, refere Michal Gembicki, CEO da Klabater.

Uma curiosidade final para o facto de estarem previstos encontros no decorrer do jogo com mais de 100 personagens históricos reais, tais como John D. Rockefeller, Susan B. Anthony, ou Nikola Tesla.

The Amazing American Circus será lançado para PC, Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch e consolas de Próxima Geração em 2021.