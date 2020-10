CV30: O poderoso anticorpo que dá luta ao coronavírus

O mundo corre contra o tempo na procura de uma solução para a COVID-19. Nesta investigação, de escala global, Portugal também tem dado o seu contributo.

Na linha da descoberta da FairJourney Biologics, empresa de biotecnologia do Porto, foi agora descoberto um poderoso anticorpo capaz de combater o novo coronavírus.

Cientistas do Fred Hutchinson Cancer Research Center, em Seattle, nos EUA, conseguiram mapear a estrutura molecular de um anticorpo, chamado CV30, que induz os “espinhos” do novo coronavírus a partirem-se, impedindo a infeção, revela o JN.

CV 30 é 530 vezes mais eficaz que qualquer outro anticorpo

A descoberta já se encontra publicada revista “Nature Communications“. O CV30 conseguir interferir na superfície dos espinhos do SARS-CoV-2, levando-os a quebrarem-se e impedindo a infeção. O CV30 é uma proteína minúscula partícula em forma de “Y” 530 vezes mais eficaz no combate ao novo coronavírus do que qualquer anticorpo até agora identificado.

Este poderoso anticorpo foi identificado no sangue de um paciente recuperado da COVID-19, em Washington. De acordo com os investigadores Leo Stamatatos, Andrew McGuire e Marie Pancera…

O estudo mostra que esse anticorpo [CV30] neutraliza o vírus através de dois mecanismos: sobrepõe-se ao alvo do vírus nas células humanas e induz a libertação ou dissociação de parte do pico [do coronavírus]

O CV30 pode ser útil na prevenção ou no tratamento de COVID-19. As investigações continuam à escala mundial e muitos dos desenvolvimentos são conhecidos.

