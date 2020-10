COVID-19: Lab. do Porto descobre anticorpos para coronavírus

O mundo corre contra o tempo na procura de uma solução para a COVID-19. Nesta investigação, de escala global, Portugal também tem dado o seu contributo.

A FairJourney Biologics, empresa de biotecnologia do Porto, anunciou recentemente que descobriu 15 anticorpos com potencial para tratar pacientes infetados com o vírus SARS-CoV-2 e para proteger a população com maior risco de ser infetada.

A descoberta foi realizada em conjunto com a congénere IONTAS, laboratório sedeado em Cambridge, recentemente adquirido pelo grupo do Porto, líder mundial na identificação e fabricação e anticorpos.

Anticorpos bloqueiam infeção com uso de doses baixas

De acordo com as informações, a descoberta confirma a existência de um conjunto de anticorpos que “comprova bloquear a infeção em doses tão baixas quanto 20pM em testes pseudovirais e 100pM em testes na presença do novo coronavírus”.

Numa janela temporal de apenas dois meses, os dois laboratórios isolaram centenas de anticorpos catalogados como neutralizadores de vírus.

A partir de análises sanguíneas realizadas de forma sistemática a uma amostra de pacientes que estavam a recuperar da infeção por Covid-19, conseguiram chegar a 15 anticorpos com elevado potencial para neutralizar o vírus SARS-CoV-2. Os mesmos “têm propriedades biofísicas adequadas para o desenvolvimento de fármacos”, o que contribui para reduzir o risco nas etapas seguintes dos ensaios clínicos e do fabrico, atestam os investigadores.

O grupo líder neste setor da biofarmacêutica não desvaloriza a importância das vacinas na luta contra a Covid-19, bem pelo contrário, mas ressalva que “a imunização passiva por anticorpos monoclonais também pode desempenhar um papel fulcral” neste combate, por duas ordens de razão. Por um lado, porque podem ser usados “para tratar indivíduos sintomáticos após exposição aguda ao vírus” e, além disso, porque desempenham um importante papel profilático na proteção de profissionais de saúde e grupos de risco, incluindo indivíduos que reagem mal às vacinas.

