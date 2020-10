Samsung quer vender 2 milhões de TVs Mini LED em 2021

Conhecida sobretudo pelos smartphones, a Samsung é uma marca multifacetada que desenvolve equipamentos para diversos segmentos diferentes. No campo das TVs, por exemplo, a empresa sul-coreana é também uma das mais fortes, com produtos inovadores e com tecnologia de ponta.

Neste segmento, a Samsung investe maioritariamente na tecnologia OLED, mas também tem apostado numa tecnologia para ecrãs mais recente: as TVs Mini Led. A confiança neste produto parece estar sólida, e a empresa pretende assim vender 2 milhões de unidades de TVs Mini LED no ano de 2021.

Samsung irá lançar as suas TVs QLED Mini LED no próximo ano

De acordo com um relatório da SamMobile, uma análise da TrendForce revela que a Samsung vai lançar a sua linha de TVs QLED com tecnologia de retroiluminação Mini LED já no próximo ano.

Apesar de a empresa sul-coreana apostar mais em tecnologia OLED, nomeadamente nas TVs de última geração, agora também se tem focado na tecnologia Mini LED. E o objetivo da Samsung é conseguir vender 2 milhões de exemplares destas TVs Mini LED durante o ano de 2021.

Esta tecnologia de ponta oferece uma relação de contraste de 1.000.000:1, muito superior à existente nos produtos da atual geração da empresa de 10.000:1.

Para além disso, as TVs Mini LED trazem diversas melhorias, como um brilho maior, melhor HDR e uma gama de cores mais ampla. Atualmente as fabricantes Apex, Epistar, FitTech, Macroblock, San’an Optoelectronics e a Saultech são algumas das que se encontram a produzir chips Mini LED para a Samsung.

Estas novas televisões da Samsung devem estar disponíveis em ecrãs 4K, com diversos tamanhos como 55, 65, 75 e até 85 polegadas.

No entanto o processo encontra-se para já apenas numa fase muito inicial de desenvolvimento, tendo ainda que passar por vários testes.

É importante saber que as televisões Mini LED não oferecem uma qualidade de imagem muito melhor do que os LCD. No entanto mostram ser mais económicos, especialmente quando comparados aos OLEDs tradicionais.