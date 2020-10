Aquanox Deep Descent, uma aventura subaquática

Uma aventura subaquática, é a melhor forma de descrever Aquanox Deep Descent, o próximo jogo da THQ Nordic que se encontra em desenvolvimento pelos estúdios Digital Arrow.

Na realidade, trata-se de um regresso ao passado, uma vez que Aquanox já tem um historial.

Após 19 anos de espera, eis que Aquanox está de volta e desta vez, com uma jogabilidade e grafismo totalmente remodelados.

Aquanox Deep Descente é um jogo sobre um futuro distante, no qual o ser humano conseguiu a proeza de destruir o meio ambiente. Com a superficie em ruínas, a Humanidade não teve outro remédio senão o de procurar refúgio no fundo dos oceanos. Passámos a chamar ao nosso novo lar de Aqua.

A população vive agora debaixo de água em antigas instalações de mineração e pesquisa. Os mares são agora o nosso lar e é aí que a aventura decorre.

No entanto, o ser humano não aprende com os seus erros e, as disputas e conflitos continuam…

Em Aquanox, a sociedade refugiou-se no fundo dos mares, mas a sua estratificação continua presente. Existe um sistema político, militar e a sociedade encontra-se perfeitamente definida.

É, no entanto, uma sociedade que não pode tolerar erros, pois a sua sobrevivência depende do compromisso de todos. É um local onde o Bem e o Mal nem sempre se distinguem. Uma sociedade fechada e diferente que vamos encontrar no jogo.

O jogador veste a pele de um piloto experiente de submarinos da sua colónia e terá de mergulhar pelo negro dos oceanos como forma de vida, explorando cada canto deste Novo Mundo, na tentativa de encontrar recursos úteis para a comunidade.

As armas

No entanto, o perigo esconde-se a cada canto… e ao serviço do jogador, o submarino encontra-se equipado com armamento diferenciado, consoante as necessidades:

BREAKER – torpedos

SHRAPNEL – canhão de fragmentação

STINGRAY – metralhadoras pesadas

HAZARD – canhão que dispara projéteis de nano plâncton.

SHARD – arma de longo alcance

SECONDARY WEAPONS – outras armas auxiliares mas de uso limitado

Quanto a multiplayer, além dos modos normais como Deathmatch ou Team Deathmatch, Aquanox Deep Descent terá suporte cooperativo para até 4 jogadores.

16 de outubro é o dia em que vai começar a Deep Descent.