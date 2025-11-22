A conquista do Norte já tem data marcada com NORSE: Oath of Blood

Os estúdios Arctic Hazard, anunciaram recentemente a data de lançamento do seu jogo de estratégia tático por turnos, NORSE: Oath of Blood. Venham saber quando se inicia a conquista do Norte da Europa.

O jogo de estratégia tática por turnos, NORSE: Oath of Blood, encontra-se bastante bem avançado no seu desenvolvimento e os seus estúdios responsáveis já indicaram quando é que será a data oficial de lançamento.

Este titulo, que se baseia na história e mitologia viking será lançado a 3 de fevereiro do próximo ano para PC (Steam e Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X.

É no coração da beleza agreste e indomável da Noruega que em NORSE: Oath of Blood decorre. Trata-se de um jogo de estratégia por turnos que mergulha os jogadores no coração da Era Viking, em plena Idade das Trevas e convida o jogador a embarcar numa jornada épica numa demanda por vingança, na pele de Gunnar, um jovem guerreiro cujo destino se encontra escrito com sangue e traição.

Após o traiçoeiro Steinarr Far-Spear assassinar o seu pai, Jarl Gripr, e usurpar seu alto cargo, o caminho de Gunnar fica claro: reconstruir, aliar-se e ascender para recuperar a honra e a justiça. E é precisamente isso que o jogador terá de fazer para salvar a honra de Gunnar e reconquistar o que é seu por direito.

A aventura começa com a construção de um assentamento a partir do zero, e com o avançar do jogo, terão de ser recrutados aliados de todos os cantos do reino, permitindo dessa forma, treinar e preparar um formidável bando de guerreiros para lutar ao nosso lado.

Cada decisão molda todo o mundo em redor de Gunnar e as reações dos restantes habitantes do reino, enquanto navega através duma paisagem repleta de perigos mas também de oportunidades. O jogador irá enfrentar clãs rivais, forjar laços inquebráveis com aliados ​​e superar os seus inimigos em batalhas táticas que decorrem por turnos que vão testar a sua capacidade estratégica.

Entretanto foi revelado um Dev Diary no qual a equipa de desenvolvimento discute a parte da sua participação na criação desta aventura viking épica. No vídeo revelam os bastidores da produção do jogo, abordando tópicos como o uso da captura de movimentos para aumentar o realismo, detalhando a sua abordagem como contar uma história viking arquetípica de vingança, mantendo-se ancorados na realidade, e muito mais.

NORSE: Oath of Blood será lançado para PC (Steam e Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X a 3 de fevereiro.