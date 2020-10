Alto e bom som – Top de colunas Tronsmart para ouvir a sua música favorita com qualidade

Ter a sua música com a melhor qualidade e quem qualquer lugar é hoje possível graças às inúmeras opções de colunas Bluetooth para os mais variados preços e exigências. Seja para estar em casa a relaxar, no escritório em trabalho ou no parque enquanto pratica exercício, são apenas alguns exemplos.

A Tronsmart têm no seu portefólio várias opções a considerar e hoje deixamos-lhe algumas delas.

Alto e bom som

Tronsmart Element T6 Max, a mais potente

A coluna Bluetooth Element T6 Max dedicada à casa com um design compacto e uma qualidade de som poderosa de 60W com tecnologia SoundPulse da Thronsmart. O som é reproduzido a 360º, graças ao posicionamento dos altifalantes integrados. O destaque vai, sem dúvida para os graves reproduzidos.

Oferece uma bateria, podendo assim ser colocada em qualquer lugar, mesmo longe de tomadas. Esta bateria, segundo a marca, tem uma autonomia para cerca de 20 horas de reprodução de música seguidas.

Além do Bluetooth, inclui NFC, garantindo uma transmissão de música a partir do smartphone muito mais rápida.

A coluna bluetooth Tronsmart T6 Max está disponível por cerca de 62€, utilizando o código de desconto T6MAX001. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de Espanha.

Tronsmart T6 Max

Tronsmart Element Mega, adequada para a maioria das situações

A Tronsmart Element Mega tem uma potência de 40W e tem uma reprodução de graves fantástica considerando o seu tamanho. Tem tecnologia Bluetooth 4.2, jack áudio 3.5mm e também tem microfone, o que permite utilizá-la para chamadas.

A autonomia é de 15 horas de reprodução contínua, o que é largamente superior ao habitual por este preço.

Esta coluna vem com TWS que, associada às capacidades do Bluetooth 4.2, permite ter duas colunas Tronsmart Element Mega a reproduzir som simultaneamente. Dessa forma, consegue criar de forma fiel o efeito de som stereo.

A Tronsmart Element Mega está disponível por cerca de 29€, o preço mais baixo de sempre, utilizando o código de desconto T6MAX01.

Tronsmart Element Mega

À prova de água… e de chuva!

Tronsmart Element T6 Plus

Agora que os dias começam a ser mais instáveis e com alguns períodos de chuva para quem pratica desporto ao ar livre e gosta de ter música a acompanhar, ter uma coluna resistente à água é essencial. Neste rol de sugestões começamos com a Tronsmart Element T6 Plus.

Com um design em forma de garrafa, a coluna Tronsmart Element T6 Plus SoundPulse permite ouvir música em stereo, com uma potência de 40W e dois altifalantes. Tem autonomia para 15 horas de reprodução de música, com o volume médio e carrega em 3 a 5 horas.

Vem com Blutooth 5.0, tem certificado IPX6 e inclui uma porta USB Tipo-C, slot para cartões e porta USB 2.0. Na estrutura, vêm ainda inclusos uma série de controlos de áudio.

Esta coluna bluetooth à prova de água está disponível por cerca de 40€, com o código de desconto GKBTS05.

Tronsmart Element T6 Plus

Tronsmart Force

A Tronsmart Force é semelhante à Element Mega, em potência (40W) e autonomia (15h), mas tem aspetos adicionais que fazem a diferença.

O design é mais moderno, mais arrojado e muito mais robusto. Dessa forma, tolera impactos mais fortes e é resistente à água de acordo com o certificado IPX7. Assim, pode deixar de lado as preocupações com os salpicos de água ou submersão acidental, que a coluna estará protegida.

O painel superior não é tátil, devido à incompatibilidade dessa tecnologia com a água, e por isso tem botões mecânicos. Também tem NFC e Bluetooth 4.2 e, dessa forma, também suporta a tecnologia TWS, para reprodução em stereo com outra coluna compatível.

A Tronsmart Force está disponível por cerca de 38€, com o código de desconto GKBTS03.

Tronsmart Force

Tronsmart T2 Plus

A Tronsmart T2 Plus é um modelo com Bluetooth 5.0 e com uma potência de 20W, sendo assim também um modelo mais acessível. Está disponível por pouco mais de 20€, com o código GKBTS11.

Esta é também uma das opções mais recentes da Tronsmart, disponível não só em preto mas também em verde escuro e verde claro.

Tem certificado IPX7 e a bateria permite uma autonomia até 24h com o volume a 50%, segundo indicação da marca, o que é muito bom para um produto deste género.

Tronsmart T2 Plus

Tronsmart Element T6 Mini

Por fim, a sugestão vai para a Elemente T6 Mini. É uma coluna super compacta de apenas 92 x 92 x 120 mm, com uma autonomia para até 24 horas e também com certificado IPX6, à prova de água.

A sua potência é de 15W e vem com Bluetooth 5.0 . A Coluna vem ainda com uma alça destacável que permite acopla-la a uma mochila ou levá-la no guiador da bicicleta.

A Tronsmart Element T6 Mini está disponível por cerca de 16€, utilizando o código de desconto 4GRT128V. O envio é feito a partir de Espanha, de forma rápida e gratuita.

Tronsmart Element T6 Mini