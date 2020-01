A CES 2020 começa já amanhã, mas muitos dos gadgets e produtos a ser mostrados já foram apresentados noutros meios por parte das marcas. É o caso da Samsung, que mostrou ao mundo a sua TV QLED 8K quase sem margens e com as últimas tecnologias!

Esta televisão tem atributos para ser o porta-estandarte da indústria, ao representar tudo o que de melhor se consegue produzir de momento… Incluindo ferramentas de privacidade!

O mundo das televisões não é tão excitante e repleto de novidades como o dos smartphones, por exemplo. No entanto, continuam a ser feitos desenvolvimentos nesta área. A Samsung é uma das mais inovadoras do segmento e nesse sentido apresentou agora a sua TV de topo.

Há dias, no Pplware já tínhamos dado conhecimento desta televisão. Tal tornou-se evidente após os intensos rumores que circulavam com imagens reais, resultado de uma fuga de informação.

Não obstante dos rumores, a sua TV QLED 8K com o nome Q950 é uma realidade e será mostrada ao público na CES 2020 que arranca já amanhã.

TV QLED quase sem margens dá o ponto de partida para a massificação do 8K

Esta nova televisão da Samsung não é propriamente a primeira com resolução 8K. No entanto, a sua ambição é elevar a adoção desta nova tecnologia e resolução de ecrãs para um novo nível. Para isto conta com o suporte aos mais recentes protocolos de conteúdo, para além de uma parceria com o YouTube para em breve exibir conteúdo nativo em 8K.

A resolução 8K tem o potencial de transformar a indústria. Ecrãs com mais de 75 polegadas são o segmento que mais cresce no mercado, e é nesse segmento que a resolução de 8K é mais importante. A nossa gama de TVs 8K para 2020 demonstra o poder desse potencial. As suas capacidades imersivas sem precedentes e os recursos inteligentes incomparáveis capacitam os consumidores a perseguir as suas paixões de maneira mais simples e abrangente do que nunca.

| Joe Stinziano, Líder do segmento de Eletrónica de Consumo da Samsung Electronics America

Não obstante, para conteúdo que não foi nativamente produzido numa resolução tão elevada, a televisão conta com um poderoso processador de imagem com Inteligência Artificial para fazer upscaling para 8K. A presença de assistentes virtuais da Samsung, Amazon e Google é também uma realidade.

Outro grande destaque da Samsung Q950 são as margens super finas! A fabricante sul-coreana afirma que a cerca de 4,57 m da TV, esta dá uma impressão de não ter qualquer tipo de margens. Este “ecrã infinito” ocupa 99% da face frontal da TV, sendo assim um recorde absoluto.

Mais pormenores sobre esta televisão serão abordados em pormenor na CES 2020. A televisão tem mais funcionalidades, nomeadamente novas ferramentas de privacidade – Privacy Choices – que colocam os dados e a sua partilha nas mãos do utilizador, que não foram plenamente abordadas pela empresa. Tal está guardado para o certame norte-americano que começa já amanhã!

A Samsung tem bastantes mais novidades para apresentar na CES 2020…