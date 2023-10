Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: 68% das vendas do jogo foram para PC

Os jogadores de Cyberpunk 2077 têm agora mais uma forte razão para não largar o jogo, com a chegada da tão esperada expansão Phantom Liberty. E os dados recentes mostram que o computador continua a ser a plataforma preferida para vários títulos de sucesso, pois 68% das vendas desta atualização foram exatamente para PC.

Maioria das vendas de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty foram para PC

Tal como aqui já referimos, a expansão Phantom Liberty para Cyberpunk 2077 rapidamente conquistou os utilizadores e atualmente conta com uma classificação "Muito positova" através da avaliação de 6.942 jogadores em todo o mundo.

Agora o CEO da criadora CD Projekt RED, Adam Kiciński, anunciou os números que Cyberpunk 2077 alcançou desde que foi lançado, juntamente com esta primeira grande expansão. E de acordo com os dados revelados, verifica-se que a expansão Phantom Liberty foi mais vendida para computador.

Tal como vemos pela imagem seguinte, a grande maioria das vendas desta versão, com um total de 68%, foi para PC. Já 20% foi para a a PlayStation 5 da Sony e 13% foi para as Xbox Series X/S da Microsoft. As restantes 10% foram pela gog.com, plataforma de distribuição digital de jogos eletrónicos e filmes.

No geral, com esta nova versão, o jogo conseguiu bater um novo recorde e em pouco mais de dois anos desde o seu lançamento, Cyberpunk 2077 já conseguiu números de vendas semelhantes aos obtidos pelo jogo The Witcher 3, também da mesma criadora, que já está no mercado há 4 anos e meio.

Segundo a CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 vendeu 8 milhões de cópias e no mês do lançamento atingiu 13 milhões de unidades vendidas. E sabe-se agora que entre o jogo original e a expansão já foram vendidas 25 milhões de cópias. E após Phantom Liberty, o jogo conseguiu 3 milhões de unidades vendidas.

Quem acompanhou de perto o desastroso lançamento deste jogo, consegue perceber bem o sabor a vitória que estes números têm para os criadores do mesmo.