AMD revela finalmente as gráficas RX 6800 XT e RX 6900 XT! A Nvidia que se cuide!

Desengane-se quem pensava que a AMD estava a dormir à sombra da bananeira depois de a Nvidia ter lançado as suas potentes gráficas RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090.

Mas a fabricante apresentou finalmente as suas novas placas gráficas RX 6800, RX 6800 XT e RX 6900 XT e, pelas características, a Nvidia tem oficialmente uma concorrente à altura.

Chegaram as novas placas gráficas da AMD

Depois dos vários rumores, a AMD apresentou agora ao mundo as suas novas placas gráficas Radeon RX 6800, RX 6800 XT e RX 6900 XT. A apresentação foi feita num evento online com transmissão em direto pelos canais oficiais da AMD, como o YouTube.

As novas GPUs são uma verdadeira resposta às recém-lançadas placas gráficas da Nvidia, em especial a RX 6800 XT que será uma concorrente direta da RTX 3080.

Radeon RX 6800, RX 6800 XT e RX 6900 XT

RX 6800

A placa mais básica de todas as anunciadas é a Radeon RX 6800 que utiliza um GPU Navi 21 XL. Esta gráfica irá assim competir com o modelo básico da Nvidia, a GeForce RTX 3070 ou também com a RTX 2080 Ti. Este modelo da AMD vem equipado com 60 unidades de computação, um base clock de 1815 MHz, um boost clock de 1205 MHz, 16,17 teraflops e 16 GB de memória GDDR6.

De seguida poderá ver então a comparação entre a RX 6800 com a RTX 2080 Ti.

Esta GPU consome 250 watts de potência, o que é menos 10 do que a RTX 2080 Tu Founders Edition da Nvidia. A RX 6800 custará 579 dólares (~493 euros) e ficará disponível no dia 18 de novembro.

RX 6800 XT

Já a RX 6800 XT traz consigo um GPU mais potente, o Navi 21 XT e poderá ser uma concorrente direta da RTX 3080, que é uma das mais promissoras placas gráficas da Nvidia. Ao nível da memória, a gráfica traz 16 GB GDDR6 e, de acordo com a AMD, é capaz de superar a RTX 3080 em vários jogos de computador, quer na resolução 4k ou 1440p, conseguindo ainda um menor consumo energético. Traz um base clock de 2015 MHz, boost clock de 2250 MHz, 20,74 teraflops de desempenho e ainda 72 unidades de computação.

Os seguintes gráficos da AMD comparam a RX 6800 XT com a RTX 3080.

O preço desta placa será de 649 dólares (~553 euros) e também ficará disponível no dia 18 de novembro.

RX 6900 XT

Por sua vez, a topo de gama é a RX 6900 XT, alimentada pelo GPU Navi 21 XTX, que é assim o mais poderoso da AMD. Esta placa será então a que vai jogar no mesmo campeonato de elite da RTX 3090 da Nvidia. Traz consigo uma 16 GB de memória GDDR6 e consegue um poderoso desempenho, mas com menos energia, a um valor bem mais baixo do que a RTX 3090.

Este modelo traz 80 unidades de computação, conta com 23,04 teraflops, mas o base clock mantém-se nos 2015 MHz, podendo aumentar para os 2250 MHz.

Veja a comparação da RX 6900 XT com a RTX 3090 da rival.

A RX 6900 XT vai custar 999 dólares (~851 euros) e chegará ao mercado a 8 de dezembro.

Todos os três modelos são baseados na arquitetura RDNA 2, a mais recente tecnologia da AMD, que, por conseguinte, também é encontrada na PlayStation 5 e na Xbox Series X. Trazem ainda um tradicional design de slot 2,5, com conexões PCIe e um sistema triplo de ventilação para refrigerar as placas.

Mas se não acompanhou a apresentação destas placas em direto, pode agora ver no seguinte vídeo:

Com que opinião ficou das novas gráficas AMD?