Quer no desktop, quer no smartphone, a segurança do Chrome é uma preocupação constante. Este é o elemento que mais exposto está e que, por isso, é mais propenso a ter vulnerabilidades exploradas ou por onde o utilizador é atacado.

A Google tem esta ideia presente de forma constante e, assim, tenta melhorar o seu browser a todo o momento. Uma novidade está então a chegar ao Chrome no Android e vai trazer ainda mais segurança. É simples de ativar e fará toda a diferença.

O Chrome fica mais seguro

Há muito que a Google tenta dar ao Chrome a máxima segurança e proteção. São muitas as funcionalidades dedicadas a este ponto, muitas vezes sem que o utilizador assim tenha noção. Trabalha de forma escondida, mas protege o máximo e a todo o momento.

Uma novidade está para chegar em breve à versão para o Android, mas quem quiser pode usar já. É simples de ativar e de usar. Basta aceder aos seguintes endereços:

chrome://flags/#safe-browsing-security-section-ui-android

chrome://flags/#safe-browsing-enhanced-protection-android.

Uma mudança simples de realizar

Como sempre, nestes casos, devem ser ativados e depois reiniciado o Chrome. De seguida, dentro das Definições vão encontrar uma mudança imediata. Há uma nova área de segurança, chamada Navegação segura, com 2 níveis de proteção distintos e cumulativos.

A Proteção padrão dá ao utilizador o nível mínimo, mas necessário, para fazer navegações seguras e com a proteção que é exigida. Ao selecionar este nível será possível ver o que oferece, sendo de destacar que avalia os sites perante uma lista conhecida da Google.

Vários tipos de proteção da Google

Claro que pode ser escolhida a Proteção melhorada, que dá ainda mais segurança ao utilizador. Novamente pode ser escolhida e verificada, sendo mostrado o que vai trazer para proteção. Destaca-se aqui que todos os sites e vário tipo de atividade é enviada para a Google.

A ideia é permitir que sejam avaliados padrões e previstos problemas antes destes acontecerem. Tudo é realizado de forma anonimizada e protegida a identidade do utilizador. Estes dados são também depois usados para proteger outros utilizadores com comportamentos similares.

Altere o seu browser para melhor

Esta é uma proteção passiva e invisível para o utilizador. Este apenas nota diferença no momento em que deteta um site perigoso ou malicioso. Neste caso existirá apenas a possibilidade de partilhar com a Google esse mesmo endereço.

Segundo a Google, esta novidade vai tornar o Chrome 25% mais seguro, o que irá ser benéfico para o utilizador. Esta novidade está na mais recente versão deste browser e a sua ativação é, por enquanto, manual.