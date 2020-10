Rumor: RX 6900 XT da AMD terá 16 GB de memória por cerca de 500 euros

A AMD desvendou recentemente o design da sua próxima placa gráfica Radeon RX 6000. Esta foi a resposta da fabricante às potentes GPUs RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090 apresentadas pela Nvidia.

Agora um rumor indica que a placa Radeon RX 6900 XT da AMD terá 16 GB de memória e custará entre 549 e 699 dólares. Desta forma, poderá competir diretamente com a GeForce RTX 3080 da Nvidia.

Apesar de ter demorado um pouco mais, a AMD parece estar empenhada em trazer para o mercado o melhor da sua produção. Depois de ter apresentado o design da sua gráfica Radeon RX 6000, a fabricante norte-americana poderá trazer uma resposta à medida das novas placas da Nvidia.

RX 6900 XT: A concorrente da RTX 3080 terá 16 GB de memória

O youtuber Tom do canal Moore’s Law is Dead (MLID), divulgou um vídeo com vários pormenores e informações sobre a placa “Big Navi” RX 6900 XT da AMD. De acordo com o youtuber este GPU vai desafiar a placa gráfica GeForce RTX 3080 da Nvidia.

A nova placa da AMD será alimentada pela GPU Navi 21, vai contar com 16 GB de memória GDDR6 e deverá consumir menos energia do que a RTX 3080 da Nvidia que, por sua vez, oferece 10 GB de memória GDDR6X.

Veja o vídeo:

Mas Tom também reconhece que a placa da AMD não vai conseguir competir em tudo com a oferta da Nvidia. No vídeo, é indicado que a RX 6900 XT não vai ‘ganhar completamente em 4K” à RTX 3080.

Por outro lado, os utilizadores podem esperar um bom desempenho com a arquitetura RDNA 2.

Placa Radeon RX 6900 XT deverá custar entre 549 e 699 dólares

De acordo com o youtuber, o preço estimado da placa gráfica RX 6900 XT da AMD é de 549 a 699 dólares (~468 a ~596 euros). Lembramos que a RTX 3080 da Nvidia tem um preço de 699 dólares.

Mas todos estes e outros pormenores serão revelados no próximo dia 28 de outubro, dia em que a AMD irá apresentar a arquitetura RDNA 2 e as novas GPUs Radeon RX 6000.