AMD revela o design da sua próxima placa gráfica Radeon RX 6000

O mundo aguardava uma resposta da AMD às recentes revelações das suas rivais, nomeadamente a Intel que apresentou os processadores Tiger Lake de 11º geração, e a Nvidia com o anuncio das potentes GPUs RTX 3090, RTX 3080 e RTX 3070.

E, de uma forma muito discreta, a AMD acabou por surpreender os consumidores ao revelar no Twitter o design da sua próxima placa gráfica Radeon RX 6000. E daquilo que podemos ver, devemos dizer que se trata de um produto com um visual bastante apelativo.

A Intel revelou ao mundo a sua 11º geração de processadores Tiger Lake, prometendo uma maior capacidade e um menor consumo de energia. Em simultâneo, a Nvidia anunciou as suas potentes placas GeForce RTX 3090, RTX 3080 e RTX 3070. Para além disso, espera-se ainda mais novidades sobre a GeForce RTX 3060.

Assim, depois disto, esperava-se uma resposta à altura da AMD, mas apenas ficámos a saber que a fabricante também vendia bicicletas. No entanto há agora novidades!

AMD revela o elegante design do GPU Radeon RX 6000

Foi através da sua conta oficial do Twitter, que a AMD respondeu subtilmente aos anúncios das suas duas rivais. A fabricante norte-americana desvendou nesta segunda-feira o véu ao design da sua próxima placa gráfica Radeon RX 6000 e foi uma agradável surpresa aos olhos.

Estas novidades eram aguardadas apenas para o próximo mês, mas a empresa liderada por Lisa Su quis dar um presente antecipado aos fãs.

Um dos pormenores que salta logo à vista são as três exuberantes ventoinhas na placa. A AMD deixa, assim o ‘blower’ de lado, e aposta numa outra forma de refrigeração. Para além disso, uma análise mais atenta mostra que os conectores de energia terão suporte para dois conectores de 8 pinos cada.

A AMD deixa ainda a informação que esta placa será construída com arquitetura RDNA2, a mesma das consolas PS5, Xbox Series X e Xbox Series S.

De uma maneira geral, o design é diferente do que a marca nos tem habituado. A placa gráfica surge com uma predominância de cor preta, com detalhes a cinza e vermelho. E cada uma das três ventoinhas conta com a inscrição do logo renovado da Radeon.

GPU Radeon RX 6000 pode ser analisada… no Fortnite

As surpresas não terminam por aqui e a AMD revelou ainda que quem quiser analisar ao pormenor esta placa, pode fazê-lo… no jogo Fortnite. Isso mesmo, a fabricante adicionou uma versão gigante da Radeon RX 6000 no mapa do popular jogo de battle royale.

Para ter acesso a esse recurso, o utilizador deve abrir a AMDCreative Island dentro do jogo e aceder às coordenadas 8651-9841-1639. Aí vai então encontrar o GPU e poderá explorá-lo de uma forma mais divertida.

Através da imagem do produto no modelo de jogo, é também possível verificar que a placa traz dois conectores de vídeo DisplayPort, uma porta HDMI e outra USB Tipo C.

Para já são estas as informações conhecidas, mas a AMD deverá revelar todos os detalhes da Radeon RX 6000 no dia 28 de outubro.