Apesar de encontrar uma competição feroz no mercado dos processadores, a Intel ainda mantem uma posição de destaque nesta área. As suas propostas continuam a dominar e a ser a escoha da maioria das marcas.

Para aumentar ainda mais esta proposta, a marca apresentou agora mais uma atualização da sua gama. Chegou a 11ª geração dos processadores Tiger Lake, prometendo ainda mais capacidade e um menor consumo de energia.

Chegaram os novos Tiger Lake

Depois de alguns rumores e alguma especulação, a Intel resolveu finalmente apresentar os seus novos processador da linha Tiger Lake. Segundo a marca estes prometem ser os melhores processadores para os portáteis finos e leves.

Fabricados ainda com a tecnologia de 10nm, similar à que é usada nos Ice Lake, estes trazem agora a arquitetura Willow Core, com o design SuperFin de 10nm. A Intel revela que esta consegue dar melhores velocidades com consumos de energia menores.

Uma renovação completa da Intel

Estes novos processadores Tiger Lake vão ser acompanhados com algumas novidades importantes no que toca a elementos auxiliares. Assim, temos a presença da gráfica Xe, suporte para Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 e uma melhoria substancial em desempenho e bateria, face aos Ice Lake.

Estes novos Tiger Lake vão estar disponíveis para as séries U (agora conhecidas como UP3) e Y (conhecidas agora como UP4). No topo está o Core i7-1185G7, que tem velocidades base de 3.0GHz, um turbo boost de núcleo único máximo de até 4,8GHz e um boost máximo com todos os núcleos de até 4,3GHz.

Mais potência nestes processadores

Está também presente neste “single-chip” a versão mais potente do chip gráfico integrada Iris Xe da Intel. Esta unidade gráfica é do que a marca tem de melhor para esta área e vai trazer 96 CUs e uma velocidade gráfica máxima de 1,35GHz.

A Intel revelou agora também o seu programa de certificação Intel Evo. Este procurará garantir que as máquinas que usarem o selo dos novos Tiger Lake vão ter um desempenho único e bem definido.

Certificação Evo para garantir o melhor

Para ter esta certificação, os fabricantes devem garantir 9 horas de utilização real com uma simples carga de bateria. Devem ter também carregamento rápido que garanta 4 horas de bateria com 30 minutos de carregamento. Wi-Fi 6, Thunderbolt 4 e um sistema que arranque em menos de 1 segundo são também requisitos.

A promessa que os novos processadores Tiger Lake é grande. A Intel terá aqui mais uma arma para conseguir combater a AMD e tentar recuperar parte do seu domínio, que tem vindo a perder. Para os utilizadores são também excelentes notícias, com máquinas melhores e mais capazes a caminho do mercado.