Codex Micro: OpenAI apresenta dispositivo físico pensado para controlar agentes de IA

A OpenAI deu finalmente um passo no mercado do hardware, mas não da forma que muitos esperavam. Em vez do aguardado dispositivo de inteligência artificial (IA) desenvolvido com Jony Ive, a empresa revelou o Codex Micro, um acessório concebido para facilitar a utilização da plataforma Codex.

OpenAI lança controlador em parceria com a Work Louder

O Codex Micro resulta de uma colaboração entre a OpenAI e a Work Louder, fabricante conhecida pelos seus teclados mecânicos e acessórios para criadores de conteúdos e programadores.

Visualmente, o dispositivo apresenta um formato compacto e quadrado, integrando 13 interruptores mecânicos, um joystick, um seletor rotativo e uma superfície tátil. O design faz lembrar o Creator Micro 2 da própria Work Louder, bem como um acessório desenvolvido anteriormente pela empresa em colaboração com a Figma.

Segundo a OpenAI, trata-se de uma edição limitada destinada a oferecer formas mais rápidas e intuitivas de acompanhar e controlar os agentes de IA utilizados no Codex.

Codex Micro tem teclas configuráveis e indicadores em tempo real

De acordo com Mike Di Genova, cofundador da Work Louder, o Codex Micro inclui seis teclas translúcidas capazes de apresentar o estado das diferentes tarefas em execução através de cores distintas. Desta forma, é possível perceber rapidamente se uma tarefa está concluída, em processamento, necessita de intervenção do utilizador ou encontrou algum erro.

Além destes indicadores, existem teclas programáveis para ações frequentes, como ativar o modo push-to-talk, aceitar ou rejeitar alterações e enviar comandos. A embalagem inclui ainda 32 teclas adicionais com ícones dedicados ao Codex.

O joystick pode ser utilizado para iniciar fluxos de trabalho predefinidos, enquanto o seletor rotativo permite ajustar o nível de raciocínio aplicado pela IA. Todas estas funções podem ser personalizadas através da aplicação de ambiente de trabalho do ChatGPT.

Preço, disponibilidade e o projeto com Jony Ive

A OpenAI confirmou que o Codex Micro terá um preço de 230 dólares e será vendido através da Supply Co enquanto existirem unidades disponíveis. A empresa não revelou quantos equipamentos fazem parte desta edição limitada.

Entretanto, o verdadeiro projeto de hardware da OpenAI continua em desenvolvimento. Esse equipamento, criado em colaboração com Jony Ive, permanece envolto em secretismo, embora vários rumores indiquem que poderá assumir a forma de um dispositivo inteligente com interação por voz através do ChatGPT: