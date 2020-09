Setembro: Xbox Game Pass recebe nova fornada de jogos

O refresh do serviço Xbox Game Pass deste mês de setembro promete muito. Isto se tivermos em conta aos novos títulos que chegaram recentemente.

Venham conhecê-los…

Setembro viu (ou vai ver) chegar ao serviço, alguns videojogos que podem ser consideradas verdadeiras pérolas. São jogos que se juntam aos mais de 100 já existentes e que podem ser adquiridos por quem tenha uma subscrição válida do serviço.

No entanto, as revelações não se ficaram pelos novos jogos do Game Pass e a Xbox divulgou ainda o catálogo completo de mais de 150 jogos que os membros do Xbox Game Pass Ultimate poderão jogar através da Cloud em 22 países – incluindo Portugal – a partir de amanhã, 15 de setembro, sem custos adicionais.

Graças à cloud, os membros Ultimate poderão continuar a desfrutar dos seus jogos mesmo estando longe da sua consola, bem como aceder ao ecossistema Xbox através de dispositivos múltiplos.

Poderão encontrar aqui todos os títulos disponíveis através do Cloud Gaming com o Xbox Game Pass Ultimate. Os jogadores terão acesso a 167 jogos aquando da disponibilização do Cloud Gaming, e o catálogo será atualizado regularmente.

Bem, mas vamos conhecer os jogos Xbox Game Pass de setembro:

Company of Heroes 2

Este fantástico jogo de guerra, chega a 17 de setembro para Xbox Game Pass para PC, Xbox Game Pass Ultimate.

Em Company of Heroes 2, o jogador experimenta uma mistura de estratégia e tática de combate em tempo de guerra. Agora com cinco exércitos inclusos para jogar em campanhas multiplayer e dois para um jogador. Cobertura, linha de visão, armadura e ambientes totalmente destruíveis, todos devem ser considerados para conduzir as suas tropas à vitória.

Halo 3: ODST

Alguém aqui não conhece Halo? Pois bem, o Master Chief chega ao Xbox Game Pass em Halo 3: ODST em 22 de setembro para Android, Xbox Game Pass para PC, Xbox Game Pass Ultimate.

Jogue como um Orbital Drop Shock Trooper (ODST) e explore as ruas devastadas pela guerra de New Mombasa enquanto tenta encontrar a motivação dos Covenant para invadir a cidade. Como um ODST, não teremos o poder de fogo ou escudos para enfrentar Elites, Brutos e Caçadores – teremos de usar táticas furtivas para eliminar ameaças e nos esgueirarmos por detrás das linhas inimigas.

Mas isso não é tudo, pois ODST Firefight está se juntando a The Master Chief Collection na consola e PC pela primeira vez, com matchmaking online, servidores dedicados e novos modos de jogo personalizados! Reúna alguns amigos e entre no modo favorito dos fãs enquanto derrota onda após onda de invasores Covenant em 10 mapas legados.

Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken

22 de Setembro: Android, Xbox Game Pass para Consola, Xbox Game Pass Ultimate.

Mergulhe no mundo de Destiny 2 para experimentar um combate responsivo, repleto estilo e super habilidades devastadoras. Poderemos criar o nosso próprio Guardião e explorar os mistérios do sistema solar enquanto coletamos equipamentos e armas poderosas para personalizar a nossa aparência e estilo de jogo.

Pelo caminho iremos enfrentar missões cooperativas desafiadoras, outros Guardiões numa variedade de modos PvP e experimentar uma história de ficção científica cinematográfica nas expansões Forsaken e Shadowkeep.

Night in the Woods

24 de Setembro: Android, Xbox Game Pass para Consola, Xbox Game Pass para PC, Xbox Game Pass Ultimate.

Em Night in the Woods, vamos juntar-nos a Mae Borowski, que abandonou a faculdade, enquanto retorna a sua antiga casa na cidade mineira de Possum Springs. Ela procura uma forma de retomar a sua vida que se encontra algo perdida e sem objetivo e tenta assim, reconetar-se com os amigos que deixou para trás.

Mas as coisas não são as mesmas. O lar parece diferente agora e os seus amigos cresceram e mudaram. As folhas estão a cair e as árvores a ficarem despidas de folhas, à medida que o vento está vai ficando mais frio. Coisas estranhas acontecem enquanto a luz se apaga…

Warhammer: Vermintide 2

24 de Setembro: Android, Xbox Game Pass para Consola, Xbox Game Pass Ultimate.

Sequência do aclamado Warhammer: End Times – Vermintide que leva o jogador a lutar com os seus amigos contra as forças de Chaos e Skaven neste épico jogo cooperativo para 4 jogadores ambientado no mundo Warhammer Fantasy Battles.

Vermintide 2 expande o intenso combate em primeira pessoa com uma nova fação inimiga, 15 novas carreiras, árvores de talentos, novas armas, um sistema de saque aprimorado e muito mais.

Boas novidades, portanto para os possuidores de Xbox Game Pass, certo?

Entretanto, nem tudo são boas notícias e já se sabem também, quais os jogos que vão sair em breve do serviço: