A fabricante AMD agora também vende… bicicletas

Depois que a Intel apresentou os seus processadores Tiger Lake de 11º geração, e de a Nvidia anunciar as potentes GPUs RTX 3090, RTX 3080 e RTX 3070, o mercado aguarda uma resposta à altura da AMD.

No entanto, a fabricante norte-americana contornou para já as expetativas e colocou à venda dois modelos de bicicletas. Sim, leu bem.

A AMD (Advanced Micro Devices) é umas das mais populares fabricantes de componentes do mundo. Como tal, depois das novidades apresentadas pelas concorrentes Intel e Nvidia, esperava-se que a empresa reagisse com alguma novidade à altura.

No entanto, e para já, a resposta da fabricante norte-americana veio em forma de um produto nada esperado.

AMD lança dois modelos de bicicletas

Sem que nada fizesse esperar, a AMD colocou à venda dois modelos de bicicletas da marca. Esta é, assim, uma aposta inédita num segmento completamente diferente daquele que a fabricante habituou o mercado.

O anúncio vem no seguimento de um trabalho da empresa em conjunto com uma loja de produtos destinada aos seus fãs. No geral, são vendidos produtos não tecnológicos mas normais dentro do merchandising, como por exemplo t-shirts, camisolas, pins e autocolantes.

Mas agora na loja os fãs da marca podem encontrar mais duas opções: as novas bicicletas AMD. São assim dois modelos diferentes, uma bicicleta destinada a passeio e outra para montanha.

Bicicleta AMD Custom Mountain

Esta é uma bicicleta de Montanha, projetada para durar muitos anos e providenciar um transporte confortável e divertido. Oferece 21 velocidades e traz excelentes recursos para bicicletas de montanha, como o manípulo de mudanças da Shimano, travões MTB, quadro de 18,5″ com suspensão dupla e um assento confortável.

Este modelo tem freio traseiro e dianteiro e rodas de alumínio de 26″. A bicicleta de montanha da AMD está disponível nas cores branca e preta, mas a cor branca tem as opções de pneus pretos ou cor de laranja.

O produto tem um valor de 299 dólares e pode vê-lo aqui.

Bicicleta AMD Custom Cruiser

A AMD Custom Cruiser destina-se a passeio e é perfeita para pedalar pelas ruas ou pela praia. Traz um quadro de 12,5″ e rodas de alumínio de 26″. O assento conta com molas duplas, para-lama ‘bobtail’ traseiro e dianteiro e travão no pedal.

Esta bicicleta está disponível na versão em preto com pneus brancos e na versão branca com pneus pretos. Tem ainda dois modelos de guiador diferentes.

O valor é também de 299 dólares e está à venda aqui.

Os dois modelos estão, para já, apenas disponíveis para o mercado dos EUA e a cada encomenda acresce 50 dólares para despesas de envio.