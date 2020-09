O Apple Watch tem capacidades que muitos acreditam estarem exploradas aquém das suas potencialidades. Aliás, ainda recentemente foi referido que desde a primeira versão do smartwatch da Apple que o sensor cardíaco vinha acompanhado com o oxímetro. Contudo, somente na versão Apple Watch Series 6 aparecerá este sensor que mede o oxigénio no sangue dos utilizadores. À parte disso, apareceu recentemente na web umas imagens muito interessantes.

Conforme podemos ver, foram publicadas imagens do que parece ser um protótipo original do Apple Watch. Este está protegido numa capa de segurança. Estas fotos curiosas foram partilhadas online pelo utilizador do Twitter @AppleDemoYT.

Apple Watch com case tipo iPod nano

Este é mais um assunto curioso que propriamente um rumor de algo novo. Assim, o que foi revelado mostrou imagens de um protótipo do Apple Watch, em aço inoxidável, ‌escondido dentro de uma caixa de segurança de silicone. Este espécimen traz inclusive um número de série editado.

Conforme já mais que uma vez foi visto, a Apple geralmente transporta o seu protótipo e unidades de teste em caixas de proteção grossas. Esta “camuflagem” pretende enganar e ocultar o verdadeiro design do produto.

Curiosamente, a capa de segurança parece assemelhar-se a um iPod nano de terceira geração com uma click wheel. Nos anos que antecederam o anúncio do ‌Apple Watch‌, não era incomum para alguns utilizadores usarem o iPod nano de sexta geração como um relógio em caixas de terceiros.

Portanto, é adequado que a Apple tenha disfarçado o ‌Apple Watch‌ original como um iPod nano.

Camuflagem para Apple Confidential

O protótipo foi supostamente usado para testes internos antes do lançamento oficial do ‌Apple Watch‌ original. O dispositivo veio numa caixa de cartão marcada como “Apple Confidential”, com vários avisos sobre o uso não autorizado.

Na altura que antecedeu o lançamento do smartwatch da Apple, apareceram várias imagens de protótipos originais do Apple Watch. Contudo, comparados com a versão final, lançada a 24 de abril de 2015, notou-se que a Apple ainda acrescentou algo ao design final.

Portanto, não havendo grandes novidades nos protótipos para o que poderá aparecer nos dias de hoje, fica a curiosidade de ver como a Apple conduz o desenvolvimento dos seus produtos antes destes chegarem ao mercado. Os (dispositivos) protótipos são muito desejados pelos colecionadores e ocasionalmente aparecem em locais de leilões e em instalações de reciclagem de dispositivos.

