Foi recentemente revelado pela Bandai Namco um novo personagem para Scarlet Nexus, um jogo que, tal vimos aqui, se encontra a criar fortes expetativas.

Hanabi, o novo combatente da OSF, vem acompanhado por um trailer que mostra um pouco da jogabilidade que vamos encontrar no jogo.

Trata-se de um dos jogos que mais expetativas está a gerar para a próxima geração de consolas que se encontra a caminho. Scarlet Nexus é um RPG de ação que está a ser desenvolvido pelos estúdios da Bandai.

No desenvolvimento do jogo encontram-se programadores com uma vasta experiência no ramo e que trabalharam em jogos como Code Vein, God Eater ou Soul Calibur.

Scarlet Nexus decorre em New Himuka, uma cidade fictícia localizada num futuro tecnológico no qual os cérebros das pessoas se encontram ligados a uma rede, a Psynet.

Através da Psynet, as pessoas podem usufruir de diversos serviços e funcionalidades, mas, por outro lado, estão também permanentemente controlados pelo sistema.

Neste mundo, surgem umas criaturas misteriosas nos céus, chamadas “Others”, que caçam e alimentam-se de cérebros humanos. Para combater essa ameaça, foi criada a “Others Suppression Force”, ou OSF, com o objetivo de deter os “Others”.

O jogador estará ao serviço da OSF, e vestirá a pele de combatentes armados com habilidades psicocinéticas, assim como de fantásticas capacidades de combate corpo a corpo e com armas.

Hanobi

Recentemente foi revelado um novo personagem de Scarlet Nexus: Hanobi.

Hanabi é uma recruta alegre e cheia de energia e amiga de infância de Yuito (ver aqui). Depois de um longo período separados, finalmente reencontram-se, ambos membros da OSF. Ela desenvolveu um domínio brilhante da pirocinese, usando o elemento fogo para eliminar as ameaças que encontra. Com o sistema SAS, Yuito pode pedir esse poder especial dela emprestado e colocar os inimigos em chamas!

Para superar a ameaça dos “The Others”, os membros da equipa do jogador poderão emprestar poderes especiais exclusivos por meio do “Struggle Arms System” (SAS) que une os cérebros e habilidades dos jogadores de equipa.

Entretanto, como curiosidade fica uma nota sobre o nome do jogo: Scarlet Nexus e o seu significado. Scarlet representa o vermelho, e Nexus é uma expressão que representa conexão. Os personagens do jogo têm uma ligação com a Psynet através de dispositivos que emanam uma cor avermelhada e aí a explicação.

Scarlet Nexus será lançado para Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One e PC, ainda sem data concreta de lançamento.