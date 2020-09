Portugal: 5,2 milhões de alojamentos com rede de fibra ótica

Já tem rede de fibra ótica em sua casa? Muito se fala hoje em dia em redes de alta velocidade. Portugal não está propriamente mal, mas a verdade é que existem muitas zonas do país com cobertura deficiente e, em alguns casos, sem qualquer tipo de cobertura.

De acordo com dados recentes da ANACOM, o número de clientes de serviços de alta velocidade em local fixo aumentou no 1.º semestre. Atualmente existem já 5,2 milhões de alojamentos com rede de fibra ótica.

Segundo dados da Autoridade Nacional das Comunicações (ANACOM), no final do 1.º semestre de 2020 (1S2020), o número de clientes residenciais de serviços de alta velocidade em local fixo atingiu 2,9 milhões, mais 9,5% do que no mesmo período do ano anterior (12,0% no 1.º semestre de 2019 – 1S2019).

8 em cada dez novos clientes de RAV com fibra ótica

Tal significa que, 8 em cada dez novos clientes de redes de alta velocidade contrataram um serviço suportado em redes de fibra ótica (FTTH).

Os dados relativos ao primeiro semetre revela também que cerca de 70,1% das famílias subscreviam serviços de alta velocidade em local fixo. Lisboa (87,9%), Madeira (78,4%), e Açores (77,5%) apresentavam penetrações acima da média.

O Algarve (65,5%), o Centro (58%), e o Norte (67%), regiões (juntamente com o Alentejo) em que a penetração destes serviços é mais baixa, aproximaram-se da média nacional, reforçando-se assim a coesão territorial. Esta evolução resultou da expansão das redes de FTTH.

Atualmente existe, no mínimo, 5,5 milhões de alojamentos cablados com uma rede de alta velocidade, mais 4,6% que no ano anterior. O crescimento verificado, apesar de significativo, é inferior ao registado há um ano (6,3%). A cobertura das redes de alta velocidade era de 86,5% dos alojamentos, mais 3,5 pontos percentuais (p.p.) do que no final do 1S2019.

Sem surpresas, a cobertura na área metropolitana de Lisboa e nos Açores encontrava-se acima da média. No centro, o número de alojamentos com fibra ótica cresceu 10,7%.

O número de alojamentos cablados com fibra ótica ascendeu a cerca de 5,2 milhões, mais 7,7% do que no semestre homólogo (tinha crescido 9,2% no 1S2019), tendo atingido uma cobertura de 82,2%.

O número de alojamentos cablados com acessos de alta velocidade suportados em redes de televisão por cabo (hybrid fiber coaxial) aumentou 0,2% face ao semestre homólogo, totalizando 3,8 milhões. A cobertura deste tipo de redes era de 59,4%.

