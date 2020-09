Xbox Series X e Xbox Series S: afinal quais são as diferenças?

A Microsoft desvendou as consolas da próxima geração que se encontrava a desenvolver para os jogadores. Assim, não só a Xbox Series X como a versão menos potente Xbox Series S foram anunciadas e muitos consumidores ficaram deslumbrados com os equipamentos.

Mas apesar de já se conhecer a maior parte das características de ambas as consolas, vamos conhecer mais ao pormenor quais são as diferenças entre os dois modelos.

A Microsoft tem investido no segmento das consolas e prova disso é a aceitação e ânimo que os consumidores mostram em relação aos produtos.

Mas a empresa de Redmond surpreendeu tudo e todos, pois não apresentou apenas a Xbox Series X. Juntamente com a consola da nova geração, a Microsoft vai lançar uma verão menos potente já conhecida e designada Xbox Series S. Mas, afinal, o que as distingue?

Depois do anúncio oficial das duas novas consolas, a Microsoft foi revelando mais algumas informações dos equipamentos. Assim, deixou mais claro para os consumidores quais são, no fundo, as grandes diferenças entre as consolas Series X e Series S.

Quais as diferenças entre a Xbox Series X e a Xbox Series S?

Pelo que já se sabia, a Series S seria uma versão menos potente, mais acessível e, por conseguinte, mais barata do que a Series X. Para alem disso, ficou visualmente percebido, durante o anúncio, que a Xbox Series S é mais pequena e compacta do que a versão topo de gama.

A empresa de Satya Nadella apresenta a Series S como sendo a menor Xbox de sempre, cerca de 60% menor do que a Xbox Series X.

Uma outra diferença é que, enquanto a consola Series X foi criada para conseguir correr jogos mais potentes, a versão Series S tem como objetivo tornar o novo equipamento mais acessível a jogadores com menos posses.

A arquitetura do hardware da Xbox Series X também é mais resistente, mas a versão ‘light’ é capaz de garantir um bom desempenho.

Na imagem seguinte pode ver detalhadamente as diferenças entre as duas consolas, como por exemplo a Xbox Series X tem uma capacidade de processamento de 12.15 TFLOPS, enquanto a Xbox Series X terá de 4 TFLOPS. E enquanto a Series X é capaz de uma resolução em 4K, a Series S consegue 1440p, e ambas com alcance até 120 fps.

Xbox Series S será totalmente digital

Quanto ao SSD, a Xbox Series X tem uma capacidade de 1 TB e a Xbox Series S de 512 GB. A versão menos potente da consola será totalmente digital, ou seja, não traz um leitor de disco, à semelhança da Xbox One S All-Digital. Já o modelo Series X conta com uma drive 4K UHD Blu-Ray.

Uma vista geral do desempenho mostra que a Series S vai conseguir 4 vezes mais do poder de processamento da Xbox One. O SSD é alimentado pela Xbox Velocity Architecture, o que possibilita 40 vezes mais a largura de banda I/O da Xbox One.

As duas consolas vão chegar ao mercado no dia 10 de novembro, data do seu lançamento já oficializada pela Microsoft.

A Xbox Series X terá um custo de 499 dólares (~420 euros) e a Xbox Series S custará 299 dólares (~252 euros). No entanto ainda não há informação sobre o preço oficial das consolas para Portugal.