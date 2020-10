COVID-19: Imagens microscópicas mostram o coronavírus a infetar células

Desde que o novo coronavírus foi detetado, a investigação à escala mundial tem tentado descobrir uma forma de controlar o vírus. Até ao momento existem já vários estudos e até algumas descobertas interessantes.

Através de imagens microscópicas é possível ver o novo coronavírus a infetar células.

Imagens foram ampliadas até 200x para se ver a ação do coronavírus

Com recurso a um microscópio de alta resolução, que consegue ampliar as imagens até 200 mil vezes, é possível ter uma visão impressionante da forma como o vírus se comporta. As novas imagens mostram, em grande detalhe como é que o novo coronavírus, responsável pela doença COVID-19, infeta as células.

Além disso, é também possível ver como ocorre a transmissão de partículas virais de uma célula para outra. O trabalho é da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), no Brasil.

De acordo com o trabalho realizado, é possível comprovar que as células infetadas, a verde, apresentam prolongamentos de membrana, mesmo 48 horas depois da infeção. Os investigadores acreditam que são esses prolongamentos que permitem a transferência de partículas virais para as células adjacentes.

Os cientistas afirmam que todo este processo não é muito comum, mas é semelhante ao que acontece noutras infeções, nomeadamente com o vírus do Ébola ou de Marburg.

O estudo foi realizado com células Vero, derivadas de rim de macaco e muito usadas em pesquisas sobre virologia. As imagens são resultados preliminares do projeto de pesquisa ‘Estudo da morfologia, morfogênese e patogênese do Sars-CoV-2 em sistemas in vitro, in vivo’, realizado em colaboração entre Laboratório de Morfologia e Morfogênese Viral e o Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do IOC.

As fotografias foram registadas com um microscópio de alta resolução de feixe triplo de íons, em cooperação com os investigadores Braulio Archanjo e Willian Silva, do Laboratório de Microscopia Eletrónica do Inmetro.

IOC/Fiocruz