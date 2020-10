Venda de carros em Portugal cai! BMW e Mercedes-Benz “aguentam-se”…

A COVID-19 não é uma doença que afeta apenas a área da saúde! O impacto no mundo tem fragilizado grandes economias e levado a que determinadas áreas de negócio tenham tido uma quebra enorme.

De acordo com números da ACAP, no período de janeiro a setembro de 2020, foram colocados em circulação 127.168 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 38,4 por cento.

De acordo com informações da Associação de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA), nos primeiros oito meses deste ano as vendas de automóveis ligeiros de passageiros na União Europeia tiveram uma quebra significativa. A ACEA (Associação Europeia dos Construtores de Automóveis), prevê uma queda do mercado, a nível europeu, entre 20 e 25%, pelo que a descida do mercado automóvel português continua muito superior à média europeia.

Os números à escala europeia já tinha sido conhecidos (ver aqui) e recentemente a ACAP revelou os números de Portugal De relembrar que no passado mês de agosto, o mercado automóvel em Portugal teve a segunda maior queda percentual dos 27 países da União Europeia.

Venda de carros em Portugal com queda de 38,4%

Em setembro de 2020 foram matriculados, pelos representantes legais de marca a operar em Portugal, 16.404 veículos automóveis, ou seja, menos 9 por cento do que em igual mês do ano anterior. Relativamente ao período de janeiro a setembro a quebra foi de 38,4%.

No que diz respeito a venda de carros por parte das marcas, a Renault mantém-se à frente com 15,864 carros vendidos entre janeiro e setembro. Segue-se a Peugeot com 15,751 e a Mercedes-Benz com 1,363 carros para o período de janeiro a setembro. A fechar o TOP 10 está a Volkswagen com 802 carros vendidos.

No que diz respeito a quebras, a Renault registou 43,7%, a Peugeot 37,1% e a Mercedes-Benz 18,9%. Destaque ainda para a BMW que teve uma quebra de 28%. Os números não são bons para nenhuma marca, mas, as “mais caras” resistiram melhor neste período.

Na União Europeia, a Porsche foi a fabricante que menos quebras teve na venda de carros. Segundo os dados, a empresa teve uma quebra de 8,5% tendo vendido 34.682 unidades (em 2019 vendeu 37 922). Outra das marcas em “destaque” é a DS, do grupo PSA, que teve uma quebra de 13,6% tendo vendido 24 993 veículos, menos 3931. Por outro lado, a Volkswagen (marca) caiu 32,6%, o que significa cerca de 340 mil veículos vendidos – saber mais aqui.

Leia também…