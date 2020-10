A Nvidia apresentou as suas novas placas gráficas GeForce RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090 e a reação dos consumidores foi extremamente positiva. No entanto na passada semana foi notícia que alguns utilizadores se queixaram de problemas na placa GeForce RTX 3080. As queixas estavam relacionados com falhas e travagens durante os jogos.

No entanto, agora a ASUS veio prestar um esclarecimento em relação a este problema.

Problemas na GPU GeForce RTX 3080

O anúncio das novas placa gráficas da Nvidia foi recebido de forma muito entusiasmada pelos consumidores. Os novos produtos trazem características que prometem um desempenho de excelência na experiência gaming.

No entanto, alguns utilizadores deixaram nas redes sociais e fóruns várias queixas sobre o funcionamento da RTX 3080. Segundo os relatos, a placa apresentou falhas e travagens durante os jogos. Este problema acontece sobretudo no início e encerramento dos jogos, e por vezes também enquanto se joga. Outros jogadores reclamam que o ecrã fica preto.

Os utilizadores não conseguiram detetar nem determinar a origem destas falhas, mas indicam que estas acontecem quando a placa gráfica excede a velocidade clock de 2,0 GHz. Já o site ComputerBase referia que as versões personalizadas destas GPUs eram as mais afetadas.

As marcas e modelos com mais queixas foram a Zotac GeForce RTX 3080 Trinity, a EVGA RTX 3080 XC e a MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X OC.

ASUS emite esclarecimento sobre os problemas da RTX 3080

A Nvidia não se pronunciou sobre o problema. Mas agora a ASUS emitiu um esclarecimento sobre o problema reportado pelos utilizadores da GeForce RTX 3080.

De acordo com a ASUS:

Todas as placas gráficas ASUS TUF Gaming e ROG Strix GeForce RTX 3080 e 3090 usam condensadores MLCC para uma melhor e mais próxima gestão do GPU. Durante o processo de produção descobrimos a possibilidade de melhorar ainda mais o processo de overclocking das RTX 3090 e 3080, desta forma fizemos alterações significativas antes de as enviarmos para o mercado final. No entanto, algumas unidades de demonstração podem não ser unidades finais, como tal podem sofrer algumas alterações ao nível de imagem. Estamos neste momento a realizar o processo de actualização destas mesmas imagens. A ASUS aposta nos melhores componentes e faz testes exigentes de qualidade, resistência e durabilidade antes de colocar os produtos no mercado.

Certamente este esclarecimento vai deixar mais descansados todos aqueles que compraram ou que estão a pensar comprar uma destas novas gráficas da gama RTX 30 da Nvidia.