Elon Musk recusa tomar a vacina contra a COVID-19

O mundo olha para Elon Musk como um visionário e um enorme empreendedor. No entanto, também se sabe que Musk não é de meias palavras e, por vezes, até é desbocado e radical.

Num podcast do The New York Times, Elon Musk revelou que nem ele, nem a sua família vão tomar a vacina da COVID-19 porque não fazem parte do grupo “de risco”.

Musk continua a ser notícia no mundo e desta vez não é por causa da Tesla, mas sim causa da COVID-19. Ao The New York Times, Elon Musk referiu que nem ele, nem a sua família serão vacinados contra a COVID-19, pois não são grupos de risco. No que diz respeito ao confinamento, Musk também não concorda como foi feito. Para o fundador da SpaceX, apenas se deveria confinar os grupos de risco.

Kara Swisher, jornalista do jornal, questionou Musk sobre o facto de muitos poderem não resistir à doença, mesmo não pertencendo ao grupo de risco. À questão Musk respondeu apenas: “Toda a gente morre”.

Musk recorda que ainda, relativamente ao confinamento, os trabalhadores da SpaceX não faltaram um único dia durante a pandemia.

Elon Musk deixou também “farpas” a Bill Gates

Quem segue Elon Musk e Bill Gates percebe que a relação entre eles está “azedada”. No início da pandemia, Bill Gates criticou o ceticismo de Musk no que diz respeito ao novo coronavírus. Em resposta o CEO da Tesla disse que Gates era um “idiota”. À jornalista Musk referiu que “Gates disse algo sobre… eu não saber o que estava a fazer”. Face a tal afirmação, Musk disse apenas… “Ei, idiota, nós realmente fazemos as máquinas de vacinas para a CureVac, a empresa em que investiste”.

Leia também…