GeForce RTX 3080 da Nvidia está a apresentar falhas durante os jogos

A Nvidia apresentou recentemente as suas potentes placas gráficas GeForce RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090. Os consumidores reagiram de forma entusiasmada a estes novos produtos cujas características prometem um desempenho de excelência.

No entanto, alguns utilizadores estão a deixar várias queixas em fóruns e redes sociais. Segundo as reclamações, a placa RTX 3080 está a apresentar falhas e travagens durante os jogos.

No início de setembro, a Nvidia apresentou ao mundo as suas novas placas gráficas GeForce RTX 3070, RTX 3080 3 RTX 3090.

As novas GPUs GeForce RTX Series 30 contam com a arquitetura Nvidia Ampere e, segundo a marca, vão oferecer o maior salto de geração na história da GeForce®. As placas prometem, assim, um desempenho superior à gama anterior.

Segundo a Nvidia, as novas placas gráficas são capazes de oferecer até 2x o desempenho e 1,9x a eficiência energética comparativamente à geração anterior baseada em Turing.

Nvidia RTX 3080 está a apresentar falhas e bloqueios durante os jogos

A placa gráfica GeForce RTX 3080 foi a primeira desta linha a ser lançada, no dia 17 de setembro, por 699 dólares (~592 euros). Esta placa é 2x mais rápida do que a RTX 2080, traz 10 GB de memória GDDR6X e é capaz de correr jogos com resolução 4K a 60 fps.

Muitos já adquiriram este GPU e, como normalmente acontece com outros produtos, as primeiras entregas demonstram alguns problemas de funcionamento.

Então, alguns utilizadores recorreram a fóruns e redes sociais onde se queixaram que a placa RTX 3080 está a apresentar falhas e travagens nos jogos. Este problema acontece no início e encerramento dos jogos, e por vezes também enquanto se joga. Outros jogadores reclamam que o ecrã fica preto.

Para já a origem destas falhas ainda não é conhecida, mas os utilizadores indicam que estas acontecem quando a placa gráfica excede a velocidade clock de 2,0 GHz. E segundo o site ComputerBase, estes problemas afetam sobretudo as versões personalizadas dos GPUs.

Até ao momento a Nvidia ainda não se pronunciou sobre este assunto nem anunciou nenhuma atualização para corrigir o problema.

No entanto vários jogadores deixaram algumas sugestões. Uns indicam que se deve reduzir manualmente as velocidades do clock em até 100 MHz e desativar a gestão do GPU acelerado por hardware no Windows 10. Outros recomendam que se diminua a voltagem do RTX 3080, mas isso só é possível através da ferramenta MSI Afterburner 4.6.3 Beta 2.

Segundo as queixas, as marcas e modelos afetados são a Zotac GeForce RTX 3080 Trinity, a EVGA RTX 3080 XC e a MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X OC.

Até ao momento não há quaisquer queixas das placas RTX 3090 nem RTX 3070.

Especificações das novas GeForce RTX de segunda geração

De acordo com as informações da Nvidia: