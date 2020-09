Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Bom dia.

Parece estar a haver um retrocesso com o Android Auto. Uso-o diariamente com Waze no meu One Plus Nord, e já tinha problemas quando era para ler mensagens que aparecia sempre “uma Inglesa a tentar falar portugues”, mas agora o Google Assistant funciona mal, ou não funciona de todo, não envia mensagens, nem whatsapp nem texto, e o Waze parece perder o sinal GPS com facilidade.

Mas se usar sem o Android Auto, tanto o GA como o resto, funciona normalmente.

A ultima versão do AA vem com defeito? O MMI do automovel precisa de atualização? A OnePlus fez alguma atualização que estragou o sistema? E nesse caso a Google vai lançar nova versão do AA para resolver situação?

Obrigado

Cumprimentos