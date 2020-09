O Waze é para muitos uma ferramenta essencial para se orientarem, tanto nas moradas que procuram como no trânsito das cidades. De forma natural e direta, esta ferramenta ajuda os condutores a descobrir as melhores rotas e os melhores caminhos.

O que a maioria dos utilizadores faz, ainda que de forma errada, é ignorar as configurações e usar o Waze como está quando instalado. Na verdade, podem ajustar muitas opções e assim terem a app e as suas respostas ajustadas. Uma das mais importantes é o tipo de carro usado e isso é simples de configurar.

Configurar o Waze para oferecer mais

Mesmos sendo uma app muito completa e sempre pronta a ser usada, o Waze merece que o utilizador gaste algum tempo a afiná-lo. As opções disponíveis são muito alargadas e vai a áreas tão distintas como as rotas propostas como o carro que é usado.

Não se focam na parte gráfica da app, mas sim na que mais importa, as informações prestadas e os cálculos feitos. É por importante definir o tipo de carro que está a ser usado pelo Waze. Desta forma as rotas apresentadas ajustam-se ao que é necessário.

É importante ajustar o tipo de carro

Abram então o menu do Waze e acedam às configurações, na roda dentada, no canto superior esquerdo, acima do avatar do utilizador. Aí dentro devem escolher a opção Veículo para continuar.

Vão ter acesso a uma nova área de configuração, onde estão as opções associadas aos carros. Podem definir o tipo, o combustível usado e até os identificadores associados. A opção que procuram está na primeira linha, com o nome Tipo de veículo.

Rotas e caminhos mudam de imediato

O Waze aqui fornece 4 opções diferentes e que podem ser usadas de forma individual. Temos assim o carro particular, o táxi, a mota ou o carro elétrico. Cada uma dará ao utilizador rotas e trajetos adaptados e, como tal, mais útil que a opção padrão e que vem com a instalação da app.

Com esta simples opção, têm um comportamento completamente diferente do Waze e dos caminhos que vai propor. Estes ficam ajustados a vários fatores, sempre focados no tipo de carro que é usado pelos condutores.