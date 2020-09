Com tantas mudanças a acontecer no Windows 10, é normal que a Microsoft tome decisões que não comunica aos utilizadores. Contudo, no foco da empresa está sempre na melhoria do sistema. Assim, uma das últimas alterações efetuadas deixou de fora determinada opção que muitos utilizadores apreciavam. A empresa permitia que com uma simples alteração da chave de registo o Windows Defender pudesse ser desativado.

O Windows já não permite tal alteração e agora, após algum descontentamento, a gigante do software explicou a razão desta mudança.

Impossível desligar o Windows Defender

Foi sem aviso que a Microsoft mudou muito o Windows Defender. Numa simples atualização deixou de ser possível desligar este componente através de uma chave de registo. O DisableAntiSpyware ficou assim inutilizado.

Agora, depois de alguma celeuma e comentários menos positivos, a Microsoft veio finalmente explicar a razão desta mudança. Esta está associada a razões históricas e, ao ficar presente tal opção, representaria sobretudo uma possível falha de segurança importante.

Microsoft explicou as razões para a mudança

O que a Microsoft revela demonstra que a possibilidade de desligar o Windows Defender pode trazer problemas. A questão não está diretamente associada aos utilizadores e às suas ações, mas sim a todas as apps maliciosas que a podem usar erradamente (Tamper Protection).

Qualquer malware ou outro problema que entre no Windows 10 pode rapidamente desabilitar o antivírus recorrendo ao editor de registo. Como explicámos, bastaria mudar o valor da chave DisableAntiSpyware para 1 e esta alteração seria ativada de seguida.

Manter elevada a segurança do Windows 10

A Microsoft referiu ainda que esta chave não seria dedicada aos utilizadores tradicionais. Era para ser usada pelos administradores de sistemas para desativar o antivírus em ambientes controlados. Há ainda a indicação de que o Windows Defender decerto se desliga sempre que deteta outro antivírus presente.

Está assim explicada a razão para uma das mais recentes alterações feitas no Windows 10. Esta não foi bem recebida e muitos julgavam que era mais uma tomada de posição contra a instalação de outras propostas em detrimento do Windows Defender.