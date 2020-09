Nintendo e Toyota vão criar um carro ecológico inspirado no Pikachu

A Nintendo registou recentemente a patente de um carro cujo design é inspirado no Pikachu, a icónica personagem do Pokémon. O veículo foi denominado de ‘Pi! Car!’ e o seu desenvolvimento vai ser possível graças a uma parceria entre a Nintendo e a Toyota.

O carro é descrito como sendo compacto e ergonómico e funcionará sem gasolina. Apesar das informações serem escassas, é possível que se trate de um automóvel elétrico.

Nintendo regista patente de carro com design do Pikachu

O mundo da tecnologia nunca para de nos surpreender e, todos os dias, temos novidades fascinantes, mesmo que não sejam assim tão úteis.

A Nintendo fez recentemente um pedido de registo de três patentes para um carro com design inspirado no Pikachu, o mais popular e acarinhado personagem do Pokémon.

Os pedidos das patentes, que dizem respeito ao nome e ao design temático, foram formalizados no dia 13 de agosto de 2020 e publicados no Japão nesta terça-feira, dia 1 de setembro. As patentes estão enquadradas nas categorias “Veículos” e “Educação”.

O veículo foi batizado com o nome ‘Pi! Car!’ e a patente foi registada de modo a que este possa ser usado tanto em japonês como em inglês.

A informação foi divulgada pelo canal Japanese Nintendo e o carro é descrito como sendo compacto, ergonómico e sem gasolina. O canal avança ainda que este é um projeto conjunto entre a Pokémon Company, da Nintendo, e a também japonesa Toyota.

O facto de haver referência a ‘sem gasolina’, não clarifica no entanto se o carro irá funcionar através de outra fonte de energia, como solar ou elétrica. Contudo é possível que se trate de um automóvel amigo do ambiente.

Pelas imagens da patente registada podemos verificar que este é um carro com um design futurista, completamente diferente do aspeto convencional.

Tal como outras patentes, não se sabe ainda se este projeto se vai tornar numa realidade ou se fica apenas no papel. Mas uma coisa é certa, caso seja mesmo produzido, certamente que muitos fãs do bichinho amarelo o vão querer ter.