Huawei quer afastar-se das apps Android e criar um ecossistema próprio

A Huawei tem tomado decisões que a afastam da Google e, agora, quer ir mais além, deixando o Android para trás. Para isso, criará um ecossistema próprio, uma versão mais pura de si.

Depois de, em 2019, a Huawei ter sido alvo de uma proibição comercial, pelos Estados Unidos da América, a empresa chinesa precisou de se readaptar.

Pela necessidade de se afastar da Google, a Huawei criou o HarmonyOS, uma alteração do Android com código próprio, ainda que compatível com arquivos .APK.

Desde o início, a Huawei defende que o seu Sistema Operativo (SO) não é Android. Contudo, o código é baseado em Android e renomeado em pacotes de arquivos, por forma a camuflá-los como seus. A própria loja de aplicações, App Gallery, é um repositório de arquivos .APK, os mesmos que podemos encontrar no Android. A par disso, também as principais APIs, funções nativas do sistema, entre outros, têm assinatura Android.

O próximo passo da empresa chinesa, segundo a imprensa, será dado sob o nome HarmonyOS Next: um upgrade do SO, uma versão "pura" do HarmonyOS, sem bibliotecas Android, e que substituirá as versões atuais.

Segundo fontes chinesas, empresas como a JD.com estão a encorajar a Huawei a afastar-se, definitivamente, do Android e procurar programadores que desenvolvam aplicações baseadas em HarmonyOS, no sentido de reafirmar a sua posição e criar um ecossistema totalmente independente.

A chegada da primeira versão do HarmonyOS Next está prevista para o primeiro trimestre de 2024.