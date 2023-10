NASA mostra um vídeo do impressionante eclipse “anel de fogo”

Num evento astronómico ocorrido no sábado passado, a NASA captou imagens do eclipse solar anular que foi visto apenas no continente americano. Este acontecimento ocorreu depois de a Lua, que passou pela Terra a cerca de 397 mil quilómetros de distância, se colocar à frente do astro-rei. Não o conseguiu tapar totalmente e o efeito foi um impressionante anel de fogo. Vejam as imagens.

Anel de fogo americano só volta em 2039

Grandes multidões reuniram-se em algumas partes das Américas no sábado para testemunhar o fenómeno impressionante de um eclipse solar anular.

Um eclipse "anular" ocorre quando a Lua passa entre o Sol e a Terra a uma distância em que, quando vista da Terra, não obscurece completamente o Sol. O resultado é um anel grande e brilhante no céu, vulgarmente designado por "anel de fogo".

O obscurecimento máximo do Sol pôde ser testemunhado em muitas partes da América Central e do Sul. As pessoas próximas da zona de obscurecimento máximo também poderão desfrutar de um eclipse parcial.

Para quem não conseguiu viajar para um local onde foi visto o eclipse total, a NASA mostrou uma transmissão em direto que incluía o deslumbrante efeito de "anel de fogo" quando a Lua passou entre a Terra e o Sol.

As pessoas que assistiram ao espetacular acontecimento celeste usaram óculos especiais para o eclipse ou utilizaram um visor solar portátil para proteger os olhos do brilho do sol.

A NASA partilhou também imagens captadas por satélites. Estas fotos mostram as regiões norte e nordeste do Brasil encobertas por uma sombra, provocada pela Lua, durante o eclipse solar anular. O fenómeno astronómico durou quase duas horas.

O próximo eclipse - um eclipse total em que a Lua obscurece completamente o sol durante um breve momento - tem lugar a 8 de abril do próximo ano. No entanto, o próximo eclipse solar anular só poderá ser visto nesta parte do mundo em 2039.