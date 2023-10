Portugal: Inteligência Artificial vai fiscalizar falsos recibos verdes

Os recibos verdes são os documentos que o trabalhador independente tem de emitir para provar que foi pago por executar um trabalho. Mas em Portugal há também fraude nesta área e em breve vai avançar a fiscalização inteligente, com o recurso à Inteligência Artificial.

Fiscalização inteligente vai permitir detetar situações irregulares

Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho e Segurança Social, referiu numa entrevista à Renascença que não se pode esperar que 500 inspetores do Trabalho visitem todas as empresas do país, e quer apostar na "fiscalização inteligente". Esta irá permitir detetar situações irregulares no mercado de trabalho de forma "mais eficiente".

Pela primeira vez, fizemos uma ação de cruzamento de dados entre a Segurança Social e a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT). Isto é uma nova forma de detetar fenómenos de uma forma inteligente e muito mais eficaz. Não podemos estar à espera que 500 inspetores vão verificar todos os locais de trabalho do país para detetar situações.

A ministra referiu que a IA já é usada e já foi realizada uma primeira ação:

Num primeiro momento foram identificados cerca de 350 mil trabalhadores em 80 mil empresas cujo prazo que estava identificado na base de dados da Segurança Social ultrapassava o limite dos limites dos prazos legais.

Segundo foi referido, as empresas nesta situação já foram notificadas com o objetivo de resolver estes problemas. Atualmente a ACT está a verificar se todas as situações irregulares estão já corrigidas.