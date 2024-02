BYD mostrou as primeiras imagens do seu novo SUV elétrico, o Yuan UP

A BYD está a ganhar muito terreno, no mercado global dos carros elétricos, e a intenção não será parar por aqui. Agora, a fabricante chinesa mostrou as primeiras imagens do seu novo SUV elétrico, o Yuan UP, que deverá chegar em março.

Numa clara demonstração do funcionamento da concorrência e do mercado, as marcas chinesas têm feito as ocidentais tremerem, pelas propostas que apresentam, e, em alguns casos, exigindo um repensar das estratégias.

A chinesa BYD, que tem conseguido conquistar o mercado dos carros elétricos, mostrou as primeiras imagens oficiais do seu novo crossover puramente elétrico, o Yuan UP.

O mais pequeno SUV da família Yuan da BYD assenta na arquitetura e-Platform 3.0. No ano passado, a empresa solicitou a licença de venda, preparando-se para o lançamento no mercado.

Segundo a CarsNewsChina, a BYD tem duas séries de veículos: a Dynasty e a Ocean. Os automóveis da Dynasty têm o nome das famílias governativas chinesas, sendo a linha composta por cinco gamas: Han, Song, Qin, Tang e Yuan.

Por sua vez, a série Yuan é atualmente composta por dois modelos: Yuan Pro e Yuan Plus (Atto 3). Em breve, a BYD lançará o terceiro modelo da série Yuan, o Yuan UP.

O BYD Yuan UP tem um para-choque dianteiro robusto, um logótipo Yuan (元) exclusivo e faróis de LED alongados e finos. Além disso, tem pilares escurecidos, um grande teto de abrir, puxadores embutidos, acabamentos em plástico na parte inferior da carroçaria e jantes de cinco raios. Destaque para a sua cor exterior verde clara.

Este pequeno SUV mede 4310 x 1830 x 1675 mm e tem uma distância entre eixos de 2620 mm. Possui dois motores elétricos opcionais de 70 kW e 130 kW, semelhantes aos do BYD Dolphin. Mais, atinge a velocidade máxima de 160 km/h, e chegará com duas opções de baterias LFP da FinDreams: de 32 kWh e 45,1 kWh, com capacidade para 301-401 km de autonomia.

O Yuan UP da BYD chegará ao mercado chinês em março deste ano, e custará cerca de 100.000 yuan (o equivalente a 13.000 euros, em conversão direta). A CarsNewsChina menciona que tem potencial para se tornar o novo bestseller da BYD.