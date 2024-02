Um asteroide do tamanho de um estádio de futebol passará perto da Terra, hoje, sendo acompanhado por outros mais pequenos e menos potencialmente perigosos.

Segundo a NASA, passarão vários asteroides pela Terra, hoje, sendo um deles de tamanho semelhante ao de um estádio de futebol. Por ser "potencialmente perigoso", a agência monitorizá-lo-á.

O Jet Propulsion Laboratiry da agência americana estima que o maior objeto que passará hoje pelo nosso planeta tem cerca de 270 metros, assumindo um tamanho semelhante ao de um estádio de futebol.

Descoberto em 2008, o asteroide (2008 OS7) não voltará ao nosso caminho até 2037, sendo hoje o dia em que se espera que esteja mais próximo da Terra, a 2,8 milhões de quilómetros.

Quando regressar, previsivelmente em 2037, passará bem mais longe, a quase 16 milhões de quilómetros de nós.

A passagem do asteroide não será visível a olho nu, ainda mais estando de dia, mas a NASA dispõe de uma plataforma, através da qual permite que os curiosos observem os asteroides, em tempo real, no Sistema Solar. ALém disso, a passagem será transmitida ao vivo aqui, com início às 18h00.