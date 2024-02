Mais de 1/3 das empresas da UE já adotaram a Inteligência Artificial

Sem dúvida que o conceito da Inteligência Artificial tem sido um dos que mais marca as notícias diárias do segmento tecnológico. E as novidades não param de chegar pois as recentes informações indicam que mais de um terço das empresas na União Europeia já adotaram a IA, com vista a alcançar os seus objetivos digitais.

Muitas empresas da UE já começaram a adotar a IA

De acordo com as recentes informações reveladas pela Reuters, mais de um terço das empresas europeias já adotaram sistemas de Inteligência Artificial no ano de 2023. Os dados foram obtidos através de um relatório encomendado pela Amazon e os resultados vão ao encontro do facto de a IA generativa estar a ser usada cada vez mais.

A pesquisa foi realizada pela empresa Strand Partners, contou com mais de 16.000 cidadãos e 14.000 empresas e concluiu que 38% das empresas da UE já estavam a adotar a Inteligência Artificial. Esta mesma pesquisa revelou dados detalhados desta adoção em vários países, incluindo Portugal, tal como já aqui referimos, onde foi revelado que 35% das empresas no nosso país já começaram a integrar a IA nos seus serviços, um crescimento de 25% face a 2022.

Segundo o relatório, estima-se um impacto económico positivo da IA em 600 mil milhões de euros adicionais na UE, um montante acima da estimativa anterior de 2,8 biliões de euros.

Um dos planos da Comissão Europeia em 2021, com a visão da Década Digital para 2030, é o de conseguir que 80% da população adquira competências digitais básicas, conectividade 5G em todo o lado e que 75% das empresas usem os serviços na nuvem.

No entanto, em 2022, apenas 1/4 das empresas da UE já tinha adotado a IA e os relatórios indicavam que a região poderia correr o risco de ficar atrasada 10 anos quanto aos objetivos da Década Digital.

Mas o cenário começou a mudar e segundo disse à Reuters a diretora geral da AWS, Tanuja Randery, "o ano passado foi crucial; de Malmö a Milão, a acessibilidade da IA generativa criou um apetite pela experimentação entre consumidores e empresas. A adoção acelerada da IA no ano passado ajudou a colocar a Europa no caminho certo para cumprir os seus objetivos da Década Digital".